«ЗаМУРКАточила» – из крымских сетей

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская остается одной из самых обсуждаемых фигур в соцсетях. Вслед за рассказом о «замироточившем» бюсте Николая Второго она сыграла на рояле и спела «уголовную» песню «Мурка».

Помузицировать Поклонскую попросили ведущие информационно-развлекательной программы «Прожекторперисхилтон», выходящей на российском «Первом канале». У интернет-общественности блатной шансон в исполнении бывшего прокурора вызвал смешанные чувства – от возмущения до откровенного смеха.

Alexander Bumb

В банде была баба, воровскую жизнь она вела…

Алексей Цибин

Вот пошли провалы, начались облавы,

Много стало наших пропадать.

Как узнать скорее – кто же стал шалавой,

Чтобы за измену покарать.

Mira Musa

Наследница Промокашки

Александр Кель

ЗаМУРКАточила…

Василий Липовский

Прокурор поет мурку. А ведь это и есть истинное нутро Поклонской

Ирина Совалева

А в общем-то, все к месту: госдуровская депутатка, блатной фольклор и зомбовидение. -- Просто гармония!

Олег Анатольевич‏

Наталья @PoklonskayaNV, Вы понимаете, что Мурка в исполнении прокурора и депутата ГД, это не просто дно, это дно Марианской впадины?

Евгений Дьяконов

Прокурорское... Специфическая эстетика, присущая как преступной, так и советской правоохранительной системе. Тошно.

Вячеслав Балясников

поклонская для дискредитации российской власти делает в сто раз больше навального

Ludvika Papadopoulou

Мурка, Маруся Климова, прости любимого)) Лицо Крыма, говорите?!

Svetlana Doiron

Будем теперь ждать, когда спляшет. Кстати, а почему бы ей с Захаровой в самодеятельность не пойти? По-моему, дамы явно занимаются не своим делом.

OraclePigFuntik

Кстати, почему Поклонскую на Евровидение не отправили? И спела бы под рояль и спецэффекты готовые – стадионное мироточение

Комментаторы вспомнили и о том, что в Украине при президентстве Виктора Януковича первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин тоже исполнял «Мурку» в телеэфире. Спустя некоторое время режим Януковича рухнул.

Народная примета: Если прокурор исполняет "мурку" по ТВ, скоро революция Опубликовано Сергеем Мокрушиным 12 марта 2017 г.

Алла Чевычелова

Когда прокурор играет мурку – это знак, значит запахнет переменами. Помню такой прецедент в истории)))

Комментируя «Мурку» в исполнении Поклонской, участники обсуждения вспоминают предыдущий перл экс-прокурора Крыма – о «замироточившем» в Симферополе бюсте Николая Второго.

‪Амплитуда колебаний православия Поклонской за неделю Великого поста: от мироточащего бюста Николая II до "мурки" в прожекторперисхилтон.‬ Опубликовано Николай Полозов 12 марта 2017 г.

Бюст Януковича замироточил, услыхав, как Поклонская лабает "Мурку". Опубликовано Евгением Лешаном 12 марта 2017 г.

Саму историю с бюстом Николая Второго, кстати, тоже обсуждают по сей день. Никакого мироточения, как известно, церковная комиссия на нем не обнаружила. Но православные продолжают идти к бюсту последнего русского царя, чтобы поклониться и даже излечиться.

Мысли Перзидента‏

Сколковские ученые выявили странную закономерность. Бюст императора мироточит только в присутствии Поклонской

Каспер Привидение

Раз Няша Поклонская утверждает,что "мироточащий" бюстик исцеляет, пусть приложит к нему российскую экономику....Да, пожалуй, и всю Россию.