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Политика

Выборы в Нидерландах: грозит ли Европе «Некзит»?

Здание парламента Нидерландов

Здание парламента Нидерландов

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Нидерланды 15 марта выбирают новый парламент. Эти выборы могут определить будущую роль ЕС на фоне волны популистских сантиментов, охвативших старый континент.

Популистские партии в Европе были обнадеяны националистическими сантиментами во время двух неожиданных результатов прошлого года. Сначала было решение Британии оставить ЕС в так называемом «Брекзите», а затем была победа на выборах в США Дональда Трампа с лозунгом «Америка прежде всего». Это поставило вопрос о том, сможет ли ЕС пережить нынешнюю волну настроенности против истеблишмента.​

Лидер популистской «Партии свободы» Герт Вилдерс выступает за то, чтобы Нидерланды покинули ЕС, а страна является одним из основателей Евросоюза, членом Еврозоны и Шенгенского соглашения.

«Некзит» является лучшим, что может произойти. Мы снова стали бы хозяевами в нашей стране
Герт Вилдерс

«Некзит» является лучшим, что с нами может произойти. Мы снова стали бы хозяевами в нашей стране. Мы бы снова держали в руках ключ от наших входных дверей. Скольким бы людям понравилась ситуация, если бы они не имели ключей к собственной входной двери, чтобы они могли каких-то гостей впускать, а каких-то не впускать к себе?» ‒ сказал Вилдерс.

Премьер Марк Рютте выступает за членство страны в ЕС и во время теледебатов на этой неделе заявил своему политическому оппоненту:

«Вы хотите вывести Нидерланды из Европы. Не делайте этого. Я надеюсь, что вы не сможете сформировать правительство». По словам Рютте, в случае выхода из ЕС Нидерланды потеряют полтора миллиона рабочих мест и будет, как он сказал, «хаос».

Рютте также исключил сотрудничество с Партией свободы в будущем правительстве.

Моя партия, конечно, не будет работать с ним в новом правительстве
Марк Рютте

«Я действительно верю, что существует реальный риск того, что 16 марта мы проснемся в этой стране, и Вилдерс будет во главе партии, получившей наибольшее число голосов. Это направит сигнал остальному миру. Конечно, есть вопрос ‒ сможет ли он сформировать правительство? Моя партия, конечно, не будет работать с ним в новом правительстве. Но он все еще смог бы сформировать новое правительство, новую коалицию», ‒ сказал Рютте.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (п) и лидер Партии Свободы Герт Вилдерс на дебатах в Роттердаме,13 марта 2017 года

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (п) и лидер Партии Свободы Герт Вилдерс на дебатах в Роттердаме,13 марта 2017 года

Партия Вилдерса лидировала во время избирательной кампании в социологических опросах, но в последнее время партия Рютте почти сравнялась в прогнозах, а то и вышла в лидеры с малым отрывом.

Определенное влияние на это имел спор Турции с Нидерландами из-за запрета на въезд турецкому министру иностранных дел и высылки из страны министра по делам семьи Турции, которые хотели принять участие в митингах с участием голландских турок в Роттердаме перед апрельским референдумом в Турции по расширению полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Полиция в Роттердаме применила водометы для разгона турецкой демонстрации.

«Мы продолжаем ожидать, что правоцентристская «Народная партия за свободу и демократию» нынешнего премьера Марка Рютте выйдет из выборов с наибольшей фракцией в парламенте. Однако, это будет очень фрагментированный политический ландшафт и ни одна из партий вряд ли наберет более 20 процентов, и четырем или пяти партиям обязательно придется формировать правительство большинства», ‒ говорит аналитик Пепийн Бергсен с Economist Intelligence Unit.

«Смещение» в отношении к ЕС

Марк Рютте во время избирательной кампании остро критиковал популизм Вилдерса. Во Франции (президентские выборы там состоятся в апреле-мае) лидер Национального фронта Марин Ле Пен может выйти в финал президентской гонки, а в Германии (парламентские выборы в сентябре) антииммигрантская «Альтернатива для Германии» набирает популярности.

Если антиевропейский лидер победит в Голландии, это может вдохновить популистские движения во Франции и Германии
Джуди Демпси

«Если предположить, что антиевропейский популистский лидер побеждает в Голландии, это может вдохновить, без сомнения, популистские движения, конечно, во Франции и, вероятно, немного меньше в Германии», ‒ говорит эксперт Джуди Демпси из европейского Центра Карнеги.

Эксперт добавляет, что Вилдерс уже повлиял на голландскую политику.

«Вилдерс сместил дискуссию и голландцы отошли от их типа такой легкой, скорее либеральной политики, либерального отношения и они перестали быть пассионарными европейцами. Я думаю, определенным образом, Вилдерс поспособствовал этому сдвигу, но это и так происходило и без него уже какое-то время», ‒ говорит Демпси.

Три мифа о голландских выборах: снаружи на выборы смотрят иначе чем внутри страны ‒ POLITICO:

Выборы и Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов, новый состав которого изберут 15 марта, ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 23 февраля. Задержка была связана с референдумом, который в апреле прошлого года отверг Соглашение, хотя и был консультативным. На нем большинство (61 процент) избирателей проголосовали против соглашения. А теперь голосование предстоит в Сенате ‒ верхней палате парламента Нидерландов.

Нидерланды являются единственной страной в ЕС, которая еще не завершила процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Правительство Нидерландов решило провести переговоры по юридически обязывающему приложению к Соглашению об ассоциации на переговорах с другими 27 странами-членами ЕС. Это приложение не изменяет текст Соглашения и было принято на саммите ЕС в Брюсселе в декабре прошлого года. Оно говорит, что Соглашение об ассоциации между между Украиной и ЕС не гарантирует Киеву право на членство в ЕС и не гарантирует военной поддержки Украины или дополнительной финансовой помощи.

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