Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Анкара и Киев заключили договор о поездках без паспортов», – сообщает турецкое информагентство Anadolu Agency.

«Владимир Гройсман поблагодарил турецкий народ и президента Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины. «Это очень важно для нас в эти трудные времена, – заявил украинский премьер. – Украина и украинцы пострадали от аннексии Крыма и военного вторжения в отдельные части нашего независимого государства. Но мы знаем, что на все нужно время».

«Виллок призывает НАТО отказаться от Крыма», – пишет норвежское издание VG.

«Нереально, что Крым вернется в Украину, считает бывший премьер-министр [Норвегии] Коре Виллок. Заявления НАТО, что Украина может стать его членом, положило начало совершенно излишнему обострению противоречий между Россией и Западом, говорит Виллок. На вопрос, приведут ли санкции, предпринятые против России странами ЕС и НАТО, к изменению позиции России, Коре Виллок отвечает: «Я не вижу ничего реального в ожиданиях, что Крым вернется в Украину. И если мы измерим ожидания среди тех, кто живет в Крыму, то они не выразили никакого желания вернуться. Я полагаю, что влиятельные круги в НАТО изучают, как выйти из ситуации с санкциями. Если считалось, что Россия уйдет из Крыма из-за санкций, то это не было особенно реалистично».

«Крымский конфликт навис над «Евровидением»: Украина угрожает не впустить российскую певицу», – информирует британская газета Тhе Тelegraph.

«Украина заявила, что откажет во въезде конкурсантке «Евровидения» от России, поскольку она выражает поддержку аннексии Крыма. Несмотря на призывы со стороны российских парламентариев бойкотировать мероприятие, Юлия Самойлова была выбрана в качестве кандидата от России для участия в конкурсе, который состоится в Киеве в мае. 27-летняя Самойлова выступала в Крыму в 2015 году – за такой шаг Украина вносит других артистов в черный список».

«Путинская дорога в Крым обретает форму», – полагает британская газета Тhe Тimes.

«Желание построить постоянный мост с материковой России в Крым через Керченский пролив, похоже, может дать плоды. Последняя попытка, по приказу президента Путина после того, как он захватил Крымский полуостров у Украины в 2014 году, хорошо продвигается. Российские официальные лица заявили на этой неделе, что 70% опор для 12-мильного автомобильного моста уже на месте, и почти треть для параллельной железной дороги будет установлена к концу года. 2,6 млрд фунтов вложений в постройку с обеих сторон, в конечном счете связывающую Крым с Краснодарским краем, помогает интегрировать аннексированную республику. Критики говорят, что мост может быть уязвим для грязевых вулканов на дне моря и землетрясений».