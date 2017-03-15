«Сокрушительные достижения» Сергея Аксенова

Специально для Крым.Реалии

В политической культуре Крыма есть одна «традиция»: когда начальству нечего сказать населению о результатах работы, оно начинает рассказывать о «межнациональном согласии». Именно его крымские чиновники всегда называли «основным достижением», не добившись успехов в решении социальных и экономических проблем.

Так было в годы украинской власти на полуострове, когда республикой управляли члены бывшей Партии регионов. Традиция сохранилась в «российском» Крыму, хотя три года назад жителей республики завлекали на «референдум», обещая конкретные материальные блага: рост реальных доходов, качественную медицину и образование, обновление инфраструктуры, развитие курортов и многое другое. Теперь, когда настало время отчитаться о выполнении громких обещаний, крымские «власти» прикрылись национальной темой.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов, выступая перед российскими пропагандистами, назвал главные, по его мнению, достижения «властей» полуострова после аннексии. «Главный результат – мы сохранили мир, уважение друг к другу, межнациональное согласие, спокойствие на территории Крыма и Севастополя. На мой взгляд, это главные вопросы. Острыми были, конечно, вопросы с энергетикой и водообеспечением, слава Богу, сегодня и тот, и другой вопрос, пусть не в самом полном объеме, но решен. Для бытовых нужд и вода, и электроэнергия поставляются в полном объеме», – сказал Аксенов.

Теперь, когда настало время отчитаться о выполнении громких обещаний, «власти» прикрываются национальной темой

Мы пока оставим в стороне тему репрессий против украинцев и крымских татар, которые никак не вяжутся с лозунгами о межэтническом спокойствии. Слова Сергея Аксенова о «согласии» интересны в плане его политической и административной компетентности. То же самое до аннексии слово в слово говорил глава Верховной Рады Крыма Владимир Константинов – ныне руководитель нелегитимного «госсовета». На каждом торжественном собрании или заседании парламента (по поводу Дня АРК или Дня памяти жертв сталинской депортации и др.) он и его заместители всегда ставили во главу угла «межнациональное согласие». На тот момент крымский парламент был декоративным органом, действующим по указке «макеевской команды»: сначала премьера Василия Джарты, а потом его преемника – Анатолия Могилева. Владимиру Константинову приходилось заниматься «гуманитарными вопросами», дабы хоть как-то скрыть свою политическую несостоятельность.

Теперь Сергей Аксенов вынужден прикрыться темой «межнационального согласия», так как достижения крымских «властей» за три года аннексии весьма скромные. Достаточно вспомнить так называемые «10 гарантий для Крыма», которые Москва давала перед референдумом, и громкие обещания федерального правительства. Крымчанам обещали, что они «ничего не потеряют даже в мелочах, приобретя новые возможности». В реальности все три года после аннексии на полуострове последовательно сокращали гражданские права. В Крыму уничтожили свободу слова (остались только лояльные «властям» СМИ), фактически запретили мирные протесты (даже для сторонников «Крымнаша»), население ущемляют по этническим и религиозным признакам и фабрикуют уголовные дела за «экстремизм».

Уже в первый год после аннексии крымчане ощутили ​падение уровня жизни

Предпринимателям обещали создание условий для развития бизнеса. В итоге все обернулось грабежом чужого имущества под видом «национализации» и переделами коммерческих сфер влияния. Обещанные российские «большие» пенсии не выдержали давления инфляции. Из-за экономических проблем, начавшихся после аннексии Крыма, федеральное правительство отказалось от индексации выплат старикам – ее заменили одноразовой выплатой. Можно перечислять и дальше, но указанных «достижений» достаточно для понимания того, насколько Кремль готов сдерживать обещания.

Некоторые крымские обыватели искренне поверили в миф о «богатых россиянах». Именно рост зарплат и пенсий был основным стимулом для тех, кто ходил на «референдум». Но уже в первый год после аннексии крымчане ощутили ​падение уровня жизни. И теперь зарплата в 15 тысяч рублей – около 250 долларов – в Симферополе считается «хорошей».

Кормить» людей обещаниями нет смысла – теперь «власти» делают вид, что ничего не обещали

За последний год из крымского политического лексикона практически исчезли выражения «хоть камни с неба» и «нужно потерпеть». Первую «мантру» повторяли идейные сторонники «русского мира», готовые жить при любых условиях, лишь бы с Россией. Принципом «нужно потерпеть» с начала аннексии руководствовались умереные оптимисты, полагающие, что Москва и ее крымские ставленники найдут способ поднять в Крыму уровень жизни в условиях санкций и блокады.

Сергей Аксенов и его подчиненные понимают, что за три года обещанное благосостояние так и не наступило. «Кормить» людей обещаниями нет смысла – уже не верят. Теперь «власти» делают вид, что ничего не обещали. Сергей Аксенов на третью годовщину аннексии предложил крымчанам довольствоваться «межнациональным согласием», наличием электричества в сети и воды в кране. Он говорил так, словно при Украине этого у крымчан не было.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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