Боевики на Донбассе «воюют советским оружием, которое хранилось в донбасских шахтах» – теперь это официальная позиция Москвы в Гаагском суде. Процесс по иску Украины против России стартовал на прошлой неделе в Гааге. То, что Россия утверждала, что боевики вооружены советским оружием, – не новость. Но никто не знал, что ее «достали» с донбасских шахт. Хотя, возможно, имелись в виду подземные склады стрелкового оружия в селе Парасковеевка возле Бахмута. Такие действительно есть. Но в 2014 году боевикам так и не удалось их захватить. Чем на самом деле российско-сепаратистские силы воюют на Донбассе против Украины? Это выясняли журналисты «Донбасс.Реалии».