Европейский парламент в четверг рассматривает проект резолюции о положении украинских заключенных, которых незаконно, как утверждают правозащитники, удерживает Россия на своей территории, а также в аннексированном Крыму. Активисты ожидают, что европарламентарии призовут Россию немедленно освободить этих украинцев, а Европейский союз – ввести новые санкции против виновных в преследованиях граждан Украины.

Европейский парламент должен начать обсуждение резолюции и голосование по ней в первой половине дня – так предусматривает порядок дня. Проекта резолюции заранее официально не обнародовали.

Правозащитники призывают к новым санкциям в отношении России

Координатор общественной инициативы «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук, которая вместе с другими организациями проводит кампанию по освобождению граждан Украины, заключенных по политическим мотивам в России и в аннексированном Крыму, говорит, что количество таких заключенных все время растет. Организаторы кампании вместе с родными заключенных направили обращение к европарламентариям, в котором просят внести в проект резолюции определенные пункты.

«Среди этих пунктов – введение новых санкций против России за нарушение прав человека. Ведь до сих пор нарушения прав человека не стало причиной введения санкций против России, хотя это один из столпов, на котором строится санкционные политика ЕС. Также мы предложили Европейскому союзу назначить специального докладчика по Крыму и Донбассу, то есть по тем территориям, которые контролирует Россия», – говорит Матвийчук.

Кроме того, правозащитники предлагают Европарламенту создать оперативную рабочую группу, которая бы разработала перечень лиц, причастных к фабрикации уголовных дел против политических заключенных, и проект наложения персональных санкций в отношении этих лиц.

Даст ли резолюция результат?

Координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак выразила благодарность западным партнерам и евродепутатам, которые добились рассмотрения в Европарламенте резолюции. Значительная часть этого документа должна быть посвящена «узникам Кремля».

«Но, конечно, это не снимает ответственности с Украины в пределах того, что она может сделать. Мы передали свои рекомендации, которые должны войти в эту резолюцию, но мы должны понимать, что кардинально на ситуацию она не повлияет», – сказала Томак накануне на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре.

«Узников Кремля» – не менее 44, и это «верхушка айсберга»

Мария Томак пояснила, что «узниками Кремля» неформально называют граждан Украины, которых Россия удерживает по политическим мотивам. «Не все они являются политзаключенными, согласно классификации Совета Европы – так, как это видит, например, «Международная амнистия», – но все эти 44 человека содержатся Россией по политическим мотивам», – говорит она.

Александра Матвийчук уточняет: «Не менее 44 человек – но это только верхушка айсберга». По ее словам, сейчас невозможно проверить наличие политических мотивов в осуждении российскими судами других граждан Украины в аннексированном Крыму.

ЕС просят расследовать вопрос «агентов влияния России»

Матвийчук также прогнозирует, что при рассмотрении проекта резолюции Россия может использовать своих «агентов влияния» в Европарламенте, чтобы попытаться смягчить характер документа, убрать из него самые острые моменты и предложения.

«Именно поэтому мы просили членов Европейского союза начать антикоррупционные расследования в собственных странах и выявить не только грязные российские деньги, которые коррумпированная российская элита хранит в странах Евросоюза, но также и связи России с политическими кругами этих стран, которые становятся выразителями российских интересов за различные преференции, деньги и так далее», – сказала она Радіо Свобода.

Крымские татары рассказали в Европарламенте о преследовании

Накануне рассмотрения резолюции, в среду, родственники заключенных и похищенных крымских татар провели пресс-конференцию в Страсбурге. Историю преследования политзаключенного Мустафы Дегерменджи рассказал его отец Бекир Дегерменджи, а о судьбе похищенного Эрвина Ибрагимова – его отец Умер Ибрагимов.

А крымский адвокат Эмиль Курбединов рассказал о политических репрессиях и нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, о преследовании адвокатов на полуострове из-за их правовой деятельности. По его словам, введенное в Крыму законодательство России в отношении терроризма и экстремизма, а также в отношении мирных собраний «является инструментом борьбы с инакомыслием, несогласными и оппозицией».