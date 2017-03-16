В Симферополе 16 марта празднуют годовщину «референдума». На мероприятие приехали главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Праздничное шествие начали у здания Совета министров, а закончили концертом у Государственного совета Крыма.