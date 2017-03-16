В Симферополе 16 марта празднуют годовщину «референдума». На мероприятие приехали главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Праздничное шествие начали у здания Совета министров, а закончили концертом у Государственного совета Крыма.
1
Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен»
2
Российские власти Крыма и главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий
3
Александр Захарченко на возложении цветов у памятника «Народному ополчению всех времен»
4
Колонна перед началом шествия
5
Участники шествия танцуют в центре Симферополя
6
Часть демонстрантов нарядились в национальные костюмы
7
Одна из зрительниц идет смотреть на концерт возле подконтрольного Кремлю парламента Крыма
8
Работники пельменной на улице Екатерининской смотрят на митинг
9
Полицейские на митинге так же в колонне
10
Организаторы следят за порядком на мероприятии
11
Участники развернули у здания подконтрольного Кремлю парламента флаги Крыма и России
12
13
14
Часть выступления: артисты демонстрируют «фашистов в Крыму» во время событий 2014 года
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: