Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Фотогалереи

Как в Крыму отмечали день «референдума» (фотогалерея)

В Симферополе 16 марта празднуют годовщину «референдума». На мероприятие приехали главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Праздничное шествие начали у здания Совета министров, а закончили концертом у Государственного совета Крыма.
Возложение цветов к памятнику&nbsp;&laquo;Народному ополчению всех времен&raquo;
1

Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен»

Российские власти Крыма и главы группировок&nbsp;&laquo;ДНР&raquo; и &laquo;ЛНР&raquo; Александр Захарченко и Игорь Плотницкий
2

Российские власти Крыма и главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий

Александр Захарченко на возложении цветов у памятника&nbsp;&laquo;Народному ополчению всех времен&raquo;
3

Александр Захарченко на возложении цветов у памятника «Народному ополчению всех времен»

Колонна перед началом шествия
4

Колонна перед началом шествия

Участники шествия танцуют в центре Симферополя
5

Участники шествия танцуют в центре Симферополя

Часть демонстрантов нарядились в национальные костюмы
6

Часть демонстрантов нарядились в национальные костюмы

Одна из зрительниц идет смотреть на концерт возле подконтрольного Кремлю парламента Крыма
7

Одна из зрительниц идет смотреть на концерт возле подконтрольного Кремлю парламента Крыма

Работники пельменной на улице Екатерининской смотрят на митинг
8

Работники пельменной на улице Екатерининской смотрят на митинг

Полицейские на митинге так же в колонне
9

Полицейские на митинге так же в колонне

Организаторы следят за порядком на мероприятии
10

Организаторы следят за порядком на мероприятии

Участники развернули у здания подконтрольного Кремлю парламента флаги Крыма и России
11

Участники развернули у здания подконтрольного Кремлю парламента флаги Крыма и России

12
13
Часть выступления: артисты демонстрируют &laquo;фашистов в Крыму&raquo; во время событий 2014 года
14

Часть выступления: артисты демонстрируют «фашистов в Крыму» во время событий 2014 года

Смотреть комментарии

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

Наверх
XS
SM
MD
LG