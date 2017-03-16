16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова. Непризнанное в мире голосование привело к тому, что Крым аннексировали и "официально" включили в состав России.

Практически все проголосовавшие высказались "за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации". Однако результаты "референдума", как и явка избирателей, считаются сфальсифицированными.

На голосовании не было официальных международных наблюдателей, к тому же за тем, как проходил "референдум" наблюдали так называемые "вежливые люди".

Это были военные, переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота. Они заняли Крымский полуостров еще в конце февраля 2014 года. В ночь на 27 февраля 2014 года группа вооруженных людей (потом их Владимир Путин назовет "вежливыми людьми") захватила здание Верховного Совета и Совмина Крыма. Под дулами автоматов депутаты выбрали нового премьера автономии – лидера "Русского единства" Сергея Аксенова.

Позже в городе Белогорске Амурской области и крымском Бахчисарае даже открыли памятники "вежливому солдату".

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия, в свою очередь, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина совокупно рассчитывает отсудить у России за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе более $50 миллиардов.

В ноябре 2016 года прокурор при Международном уголовном суде (МУС) в Гааге выпустил предварительное расследование ситуации с аннексией Крыма Россией весной 2014 года.

"Ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации", – говорится в заключении прокурора.

В этой связи прокурор МУС собирается расследовать следующие преступления:

притеснение крымских татар

Около 19 тысяч жителей региона стали внутренними переселенцами, а представители крымских татар и другие жители Крыма, являющиеся мусульманами, подверглись притеснению или запугиванию.

убийства и похищения

С марта 2014 года в связи с ситуацией в Крыму пропали как минимум 10 человек. В большинстве случаев было известно, что предполагаемые жертвы противостояли аннексии Крыма, их похищения связывались с действиями военизированной группы "крымская самооборона".