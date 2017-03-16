В ЕС и далее обращаются к России с требованием освободить всех украинских политических заключенных, которых удерживают на ее территории, а также на оккупированных частях Украины. В принятой в четверг резолюции Европарламента вновь подчеркивают незыблемость украинской территориальной целостности и требуют усилить давление на виновных в преследованиях, задержаниях, унижениях и пытках крымских татар и этнических украинцев. Евродепутаты предлагают создать международную платформу по деоккупации Крыма.

Ровно три года с момента незаконной аннексии Россией украинского Крыма ЕС не отступает от выбранной позиции: эти грубые нарушения международных законов и насильственная перекройка границ не сойдут России с рук и не будут признаваться.

Джулиан Кинг, еврокомиссар по вопросам безопасности, выступая в парламенте, отметил, что ЕС ‒ за полную реализацию политики непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя.

«Мы полностью поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», ‒ отметил он, перечислив поименно все вопиющие случаи незаконных преследований крымских татар, этнических украинцев на оккупированном полуострове.

Между тем Европейский парламент, где сейчас приняли резолюцию относительно политических заключенных, с одной стороны, выражает сожаление по поводу нарушений свободы слова, злоупотреблений СМИ, принудительного внедрения российского гражданства и дискриминационной политики, насаждаемой «властью» оккупированного Крыма, в частности, местному этническому меньшинству ‒ крымским татарам.

Санкции и милитаризация «бывшего привлекательного курорта»

Во время обсуждений немецкий евродепутат Ребекка Хармс, автор доклада об украинских политических заключенных в России и оккупированном Крыму, призвала прекратить сомнения в целесообразности санкций ЕС, мол, такие сомнения делают еще более уязвимыми тех, кто страдает из-за преследования России на востоке Украины, и это является вызовом для будущего всей европейской безопасности и стабильности.

Между тем глава неформальной группы «Друзья европейской Украины», литовец Пятрас Ауштрявичюс обращает внимание на то, что из «бывшего привлекательного курорта» Крым быстро превращается в мощную российскую военную базу. Причем эта милитаризация полуострова осуществляется через страдания крымских татар и украинцев.

«12 тысяч военного персонала ‒ количество, бывшее до его (Крыма ‒ КР) оккупации Россией, сейчас увеличилось вдвое, а в недалеком будущем оно должно возрасти до 43 тысяч военных. Вот такой «русский мир» в Крыму. И этот так называемый «новый мир» строится через репрессии в отношении крымских татар и граждан Украины», ‒ констатирует литовский парламентарий.

«Прекратите принудительную выдачу российских паспортов»

Европейский парламент, учитывая то, что происходит на полуострове с местными этническими меньшинствами, призывает Россию прекратить принудительные предоставления «всем жителям Крыма российских паспортов» и «немедленно освободить всех граждан Украины, незаконно и безосновательно удерживаемых на российской или временно оккупированной украинской территории». От Москвы требуют «немедленно прекратить практику преследований», учитывая большое количество случаев «насильственного исчезновения, задержаний, пыток и систематического запугивания» местных жителей, которые выражают несогласие с аннексией украинского полуострова.

В то же время одиноко прозвучал «пророссийский голос» в Европарламенте, в частности от французского ультранационалиста Жан-Люка Шафгаузера, который попытался оправдать действия России. В ответ ему европарламентарии приводили факты, услышанные от крымских татар, которые посетили Европарламент для предоставления своих свидетельств.

Польский парламентарий, глава подкомитета по обороне и безопасности Анна Фотыга пригласила родственников преследуемых жителей Крыма.

«Им предлагали принять аннексию и стать российскими марионетками, ‒ отмечает польский евродепутат. ‒ Но они ‒ люди чести ‒ и из-за отказа от этого предложения начались унижения и массовые нарушения их прав. Включая с признанием незаконным Меджлиса, их почтенного политического представительства, которое было объявлено таким, что связано с терроризмом».

Европарламент предлагает создание международной платформы по деоккупации Крыма

Поэтому, в конце концов, евродепутаты подтвердили свой призыв немедленно отменить прошлогоднее решение «Верховного суда Крыма», подконтрольного Кремлю, о запрете Меджлиса, и настаивали, чтобы Москва признала его законным и представительным органом коренного населения полуострова ‒ крымских татар.

Среди других предложений нынешней резолюции Европарламента ‒ внедрение новых санкций в отношении виновных в нарушении прав человека, а также обращение в Совет ЕС с призывом поддержать Украину в ее иске против России, который слушается в Международном суде ООН.

Евродепутаты также поддержали инициативу создания международного формата для проведения переговоров по вопросам деоккупации Крыма с участием ЕС.