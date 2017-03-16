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Политика

«Бывший привлекательный курорт»: Крым снова на повестке дня в Европарламенте

Голосование в Европарламенте. Иллюстрационное фото

Голосование в Европарламенте. Иллюстрационное фото

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В ЕС и далее обращаются к России с требованием освободить всех украинских политических заключенных, которых удерживают на ее территории, а также на оккупированных частях Украины. В принятой в четверг резолюции Европарламента вновь подчеркивают незыблемость украинской территориальной целостности и требуют усилить давление на виновных в преследованиях, задержаниях, унижениях и пытках крымских татар и этнических украинцев. Евродепутаты предлагают создать международную платформу по деоккупации Крыма.

Ровно три года с момента незаконной аннексии Россией украинского Крыма ЕС не отступает от выбранной позиции: эти грубые нарушения международных законов и насильственная перекройка границ не сойдут России с рук и не будут признаваться.

Джулиан Кинг, еврокомиссар по вопросам безопасности, выступая в парламенте, отметил, что ЕС ‒ за полную реализацию политики непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя.

«Мы полностью поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», ‒ отметил он, перечислив поименно все вопиющие случаи незаконных преследований крымских татар, этнических украинцев на оккупированном полуострове.

Джулиан Кинг

Джулиан Кинг

Между тем Европейский парламент, где сейчас приняли резолюцию относительно политических заключенных, с одной стороны, выражает сожаление по поводу нарушений свободы слова, злоупотреблений СМИ, принудительного внедрения российского гражданства и дискриминационной политики, насаждаемой «властью» оккупированного Крыма, в частности, местному этническому меньшинству ‒ крымским татарам.

Санкции и милитаризация «бывшего привлекательного курорта»

Во время обсуждений немецкий евродепутат Ребекка Хармс, автор доклада об украинских политических заключенных в России и оккупированном Крыму, призвала прекратить сомнения в целесообразности санкций ЕС, мол, такие сомнения делают еще более уязвимыми тех, кто страдает из-за преследования России на востоке Украины, и это является вызовом для будущего всей европейской безопасности и стабильности.

Между тем глава неформальной группы «Друзья европейской Украины», литовец Пятрас Ауштрявичюс обращает внимание на то, что из «бывшего привлекательного курорта» Крым быстро превращается в мощную российскую военную базу. Причем эта милитаризация полуострова осуществляется через страдания крымских татар и украинцев.

Пятрас Ауштрявичюс

Пятрас Ауштрявичюс

«12 тысяч военного персонала ‒ количество, бывшее до его (Крыма ‒ КР) оккупации Россией, сейчас увеличилось вдвое, а в недалеком будущем оно должно возрасти до 43 тысяч военных. Вот такой «русский мир» в Крыму. И этот так называемый «новый мир» строится через репрессии в отношении крымских татар и граждан Украины», ‒ констатирует литовский парламентарий.

«Прекратите принудительную выдачу российских паспортов»

Европейский парламент, учитывая то, что происходит на полуострове с местными этническими меньшинствами, призывает Россию прекратить принудительные предоставления «всем жителям Крыма российских паспортов» и «немедленно освободить всех граждан Украины, незаконно и безосновательно удерживаемых на российской или временно оккупированной украинской территории». От Москвы требуют «немедленно прекратить практику преследований», учитывая большое количество случаев «насильственного исчезновения, задержаний, пыток и систематического запугивания» местных жителей, которые выражают несогласие с аннексией украинского полуострова.

В то же время одиноко прозвучал «пророссийский голос» в Европарламенте, в частности от французского ультранационалиста Жан-Люка Шафгаузера, который попытался оправдать действия России. В ответ ему европарламентарии приводили факты, услышанные от крымских татар, которые посетили Европарламент для предоставления своих свидетельств.

Польский парламентарий, глава подкомитета по обороне и безопасности Анна Фотыга пригласила родственников преследуемых жителей Крыма.

Анна Фотыга

Анна Фотыга

«Им предлагали принять аннексию и стать российскими марионетками, ‒ отмечает польский евродепутат. ‒ Но они ‒ люди чести ‒ и из-за отказа от этого предложения начались унижения и массовые нарушения их прав. Включая с признанием незаконным Меджлиса, их почтенного политического представительства, которое было объявлено таким, что связано с терроризмом».

Европарламент предлагает создание международной платформы по деоккупации Крыма

Поэтому, в конце концов, евродепутаты подтвердили свой призыв немедленно отменить прошлогоднее решение «Верховного суда Крыма», подконтрольного Кремлю, о запрете Меджлиса, и настаивали, чтобы Москва признала его законным и представительным органом коренного населения полуострова ‒ крымских татар.

Среди других предложений нынешней резолюции Европарламента ‒ внедрение новых санкций в отношении виновных в нарушении прав человека, а также обращение в Совет ЕС с призывом поддержать Украину в ее иске против России, который слушается в Международном суде ООН.

Евродепутаты также поддержали инициативу создания международного формата для проведения переговоров по вопросам деоккупации Крыма с участием ЕС.

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