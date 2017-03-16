Минюст Украины: за Насирова внесли залог, он может выйти из СИЗО (трансляция)

В Министерстве юстиции Украины подтверждают внесение залога за отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, он сегодня может выйти из Лукьяновского СИЗО. Об этом Радiо Свобода сообщил помощник заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак.

Журналисты Радiо Свобода сейчас находятся возле Лукьяновского СИЗО.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что жена внесла за Романа Насирова денежный залог в размере 100 миллионов гривен.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.