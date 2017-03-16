Во Львове крымские татары собирают деньги на помощь детям, чьи родители после аннексии Крыма попали в СИЗО и тюрьмы по обвинению в экстремизме. Cреди них – семья режиссера Олега Сенцова и трое детей Решата Аметова – крымского татарина, который был убит три года назад после одиночного протеста против аннексии полуострова. В центре Симферополя неизвестные в камуфляже задержали Решата Аметова, который вышел на одиночный пикет против оккупации Крыма. Кто и куда увез Решата – родные так и не узнали. Через две недели, 15 марта, его изувеченное тело со следами пыток найдут в лесу.

"Это первый воин, который погиб за независимость Крыма и Украины. Отец троих детей, которых оставил в Симферополе", – говорит кинорежисер Ахтем Сейтаблаев.

"Наши дети", – так говорят о детях Решата Аметова живущие во Львове крымские татары. Стараются регулярно помогать силами львовской общины.

Вот такие ящики для сбора денег появились во Львове накануне третьей годовщины аннексии Крыма. Активисты открыли банковский счет. Большинство желающих помочь передают деньги анонимно, потом собранную помощь повезут в Крым – напрямую в нуждающиеся семьи, или организациям, которые опекают детей политзаключенных. Их 67. Им от года до 18 лет.

"Есть семьи, где жена родила ребенка через месяц после того, как ее мужа забрали. То есть вот эти первые, самые важные месяцы, отец не может быть со своим ребенком", – говорит соучредитель КрымSOS Алим Алиев.

Семьи в списке в основном многодетные. Отдельная статья расходов – транспорт. Алим рассказывает, что часто приходится собирать деньги на билеты, чтобы матери и жены могли проведать заключенных. Ведь некоторых из Крыма перевезли в соседнюю Россию. Со стороны государства помощь пока не поступает.

"Мы недавно общались с Министерством оккупированных территорий, и они наконец инициируют на государственном уровне поддержку этих людей. Три года эти семьи жили на пожертвования обычных крымских татар", – сообщил Алим Алиев.