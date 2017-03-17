«Праздник со слезами на глазах» – из крымских сетей

В Симферополе и других городах полуострова торжественно отметили «День воссоединения Крыма с Россией». Пользователи социальных сетей дали оценку как прошедшим торжествам, так и самому событию, послужившему для них поводом – прошедшему три года назад крымскому «референдуму».

Поздравляя крымчан, назначенный Россией глава республики Сергей Аксенов назвал эти три года «самыми счастливыми и лучшими». Отдельно он поприветствовал глав группировок «ДНР» и «ЛНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые специально прибыли в Крым для «празднования».

Крымчане! Для каждого из нас 16 марта – самая знаковая дата за последние годы. Ровно 3 года назад состоялся референдум, ... Опубликовано Сергеем Аксеновым 16 марта 2017 г.

Гости с Донбасса в долгу не остались. Захарченко рассказал, что в 2014 году настолько обрадовался результатам «референдума», что «сломал кровать, прыгая на ней от радости».

Невільний Крим

Хто ж це так його)

Maxim Shvedov

В этом виновата Украина. В больницы нужно ставить укрепленные кровати.

В отличие от Захарченко, многие крымчане отмечать годовщину «референдума» не спешили. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что людей на торжественных мероприятиях было мало, да и тех преимущественно согнали по разнарядке. А в Севастополе, по сообщениям местных жителей, даже устроили добровольно-принудительный флешмоб.

Это очень смешно!! - Непередаваемая атмосфера праздника! Несмотря на рабочий день народ высыпал на улицы! Царит радость!... Опубликовано Еленой Рыковцевой 15 марта 2017 г.

сьогодні зранку кримських бюджетників брали з роботи та везли на спонтанний, стихійний мітинг радощів з приводу трьох ро... Опубликовано Алі Татаром-заде 16 марта 2017 г.

Студентов СГУ сегодня сгоняют на Нахимова для создания «рекордного триколора» - под страхом всяческих репрессий. Преподавателям тоже намекнули. Такой вот «патриотизм» Опубликовано Романом Черненко 16 марта 2017 г.

Из сегодняшних праздничных мероприятий: Конкурс на лучшую агитку среди школ Балаклавского муниципального округа «3-я го... Опубликовано Андреем Васильевым 16 марта 2017 г.

Люди которые через три года после Русской Весны придумали и организовали нагон школьников в День Выбора-День реферндума ... Опубликовано Eduard Crane 16 марта 2017 г.

КРЫМский бандеровец‏

В Керчи был полупустой зал на концерте, посвященном оккупации Крыма. Присутствовали в основном пенсы и гоблинообороновцы

Крымский Хахол‏

Ездил сегодня по делам по всему городу ну не увидел даже намека на какой то праздник видно хорошо маскируются :-) Феодосия

Игорь Игорев

Это праздник со слезами на глазах. От стыда и позора за некогда великую страну. Силами мелких вороватых людишек во власти опустивших ее ниже плинтуса на внещней и внутренней арене. И только зашоренные пропагандой граждане или граждане с пониженной моральной нетерпимостью к воровству до сих пор стараются этого не замечать.

Но были и те, кто пришел на торжества «по зову души».

С праздником друзья))) С кем сегодня не созвонились, не переговорили, ничего страшного ещё столько дней впереди))) Звонков столько, что несколько раз заряжал телефон. Опубликовано Александром Юрьевым 16 марта 2017 г.

Меня часто спрашивают друзья из других регионов: ну что - не жалеете ли вы там, в Крыму, о принятом три года назад решен... Опубликовано Людмилой Нестеровой 16 марта 2017 г.

РОССИЯ, спасибо за этот подарок! За то, что ты есть! За Март-2014! Опубликовано Ириной Белозеровой 16 марта 2017 г.

- Я до сих пор когда слышу Гимн России от счастья плачу!! Первый канал крутит эту тетеньку из Симферополя в каждом выпус... Опубликовано Еленой Рыковцевой 16 марта 2017 г.

Случайно забыла, что у безмозглой части крымского населения сегодня "праздник" начался. Одна тварь уже попалась на глаза и испортила мне настроение. Ничего, у меня ещё два дня на изощрённую месть. )) Опубликовано Мариной Шаповаловой 16 марта 2017 г.

Крымчане вспоминают обещания, которые жителям полуострова раздавали накануне «референдума». По их мнению, по прошествии трех лет многие из этих обещаний выглядят словно издевка.

Три года назад , в этот день в Крыму был референдум . И сегодня я хочу голосовавшим , на нём крымчанам , дать вспомнить... Опубликовано Алексеем Владимировичем 16 марта 2017 г.

Хрущевый Инкерман‏

...РАсиия круто надула крымчан) Теперь видя эту бумагу, все соглашаются какими наивными были