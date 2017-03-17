Крым в Youtube: дороги, драки и «нанотехнологии»

В объективы камер попали «шокирующие» изменения на дорогах, «нанотехнологии» на улицах Симферополя, массовая драка и пожар.

Пользователь Алексей Гайдуков снял на видео, как утрамбовывают плитку в центре Симферополя. Автор в шутку назвал увиденное «нанотехнологиями». Этот участок рабочие переделали вновь после некачественного ремонта зимой текущего года.

Пользователь Ялта-24 Новости опубликовал видео массовой драки в Гаспре в вечернее время. Ролик был снят на регистратор, установленный в автомобиле. Автор не поясняет, что стало причиной столкновений.

Пользователь Тамир Шейх опубликовал видео пожара в одном из кафе Гурзуфа. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили огонь. По словам пользователей, обошлось без жертв.

Пользователь Вежливый водитель опубликовал видео, как женщина пытается остановить движущийся автомобиль, бросаясь на капот. Женщина просит о помощи. А вот что послужило причиной такого поведения, неизвестно.

Пользователь Paul nomad_CRIMEA_RUS_EU опубликовал видео отремонтированных дорог в Алуште. По словам автора ролика, он «шокирован» тем, что дороги привели в нормальное состояние.