Накануне первой встречи президента Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель ряд бывших глав государств и правительств, высокопоставленных официальных лиц, принадлежащих к неформальной группе «Друзья Украины» призвали лидеров: «Не забывайте о Крыме!».

Они также хотят, чтобы Трамп выразил четкое и личное обязательство, что он сохранит санкции против России и не обменяет суверенитет Украины на сотрудничество с Россией.

Они говорят, что после аннексии Россией украинского Крыма он стал крупнейшей военной базой с момента окончания холодной войны. На полуострове развернули современные ракетные системы, население заставляют принимать российское гражданство, ограничивают права человека украинцев и татар.

Бывший премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил уверенность, что Ангела Меркель ознакомит Дональда Трампа с тем, что Путин не только совершил агрессию против суверенной страны, но также нарушил международную систему безопасности. Поэтому, заявил Рассмусен, не будет смягчения санкций до тех пор, пока Россия не прекратит своего вмешательства в Восточной Украине.

Поддержка территориальной целостности Украины ‒ это поддержание мира и стабильности во всей Европе

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что после аннексии Крыма три года назад Россия не скрывает того, что нарушает мир и безопасность. Поэтому, по его словам, «поддержка территориальной целостности Украины ‒ это поддержание мира и стабильности во всей Европе».

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Словакии Микулаш Дзуринда сказал: «Российская агрессия и незаконная аннексия Крыма ошеломили всю международную общественность. С тех пор Украина должна вести войну на двух фронтах: одну ‒ против сильного агрессора на востоке, и другую ‒ внутреннюю, направленную на реформы и борьбу с коррупцией. Несмотря на трудности, Украина проводит беспрецедентные реформы при поддержке ЕС, тогда как Россия переживает стагнацию под влиянием санкций».

Россия удерживает контроль над Крымом путем преследования инакомыслия и подавления меньшинств

Бывший министр иностранных дел Великобритании и министр обороны Малкольм Рифкинд подчеркнул, что «Россия удерживает контроль над Крымом в основном путем преследования инакомыслия, подавлением меньшинств и преследованием татар... Чтобы восстановить безопасность в Европе, Запад должен продолжать давление на Кремль, чтобы он вернулся к основанному на правах порядку».

Известный американский политический деятель и дипломат Александр Вершбоу, занимавший должности заместителя генерального секретаря НАТО, помощника министра обороны по вопросам безопасности, а также посла в НАТО, России и Южной Корее, подчеркнул:

«Теперь, более чем когда-либо, Европа и США должны стоять рядом с Украиной и помочь ей на пути к миру, благополучию и евроантлантической интеграции. Трансатлантическая общественность должна дать России ясно понять, что любая нормализация отношений может только прийти с окончанием российской агрессии против Украины и с возвращением к соблюдению основанного на законах международного порядка, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности всех независимых стран».