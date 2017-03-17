Говорят, что в войне нет победителей. В гибридной войне и победа должна бы оказаться гибридной, однако в российско-украинском конфликте все же можно достичь определенной позиции, чтобы в итоге шансы на лучшую жизнь получило наибольшее количество людей.

Для того, чтобы у России появился шанс на будущее, чтобы следующие поколения россиян смогли жить счастливо и успешно, ей необходимо проиграть. Тотально провалиться в этой войне с Украиной. Капитулировать. С непременным судом над Путиным и его приспешниками.

Что такое современная Россия? Сумасшедшая недоимперия, которая грезит привидениями из прошлого. Отсталая страна, которая держится благодаря авторитаризму и углеводородам. Которая не развивается сама и не позволяет это делать другим, чтобы не чувствовать себя совсем отсталой на фоне своих соседей. Она пронизана коррупцией, самодержавием и беззаконием.

Все, что светит России ‒ это равнение на Северную Корею. Бряцание оружием, замыкание в себе, обнищание населения, постоянный дефицит, в том числе и самого необходимого. Показательное уничтожение санкционной продукции, пока тысячи россиян голодают ‒ прямой этому сигнал.

Зато поражение могло бы подарить шанс северо-восточному соседу Украины. В чем заключается успешность послевоенной Германии? Среди всего прочего и в том, что она поборола своих демонов. Прошедшая через унижения поражением, она победила морально. Поняла свои ошибки. Прошла через раскаяние за совершенные преступления. Ибо только очистившись, можно измениться. Можно двигаться вперед.

Поражение могло бы подарить шанс России. Ибо только очистившись, можно измениться

В противном случае Россия навсегда обречена смотреть в сторону прошлого. Двигаться к застою, пока не развалится на куски, как это сделал Советский Союз. Но распад СССР прошел без осознания поражения этого безумного проекта, который в миллионах человеческих жертв лепили Ленин, Сталин и другие.

Развал СССР не дал ощущения катарсиса. Не произошло осознание того, что натворил этот монстр, как и не испытывают никаких угрызений большинство россиян за нападения на Чечню, Грузию, Украину, Сирию и других, за смерть тысяч невинных жертв.

Если бы в России были порядочные олигархи, то они должны были бы уже сейчас искать пути, как стране проиграть в войне с Украиной. Если бы кто-то из них действительно хотел жить не далеко от Родины, а наслаждаться честной деятельностью в родном краю, то должен был бы готовить «План спасения России», по которому ее поделят на сферы влияния различные государства мира и сделают цивилизованной. Потому что это единственный шанс для нее выбраться из замкнутого круга самодурства, террора и бедности.

И это шанс для всех соседних стран, в том числе для Украины.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода