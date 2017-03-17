Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Путинский глава Крыма призвал к восстановлению российской монархии», – сообщает журнал Newsweek.

Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия

«Россия должна восстановить монархию, заявил в телевизионном интервью во вторник вечером региональный руководитель российского международно-непризнанного правительства Крыма. «Нам не нужна демократия в том виде, в каком она представлена западными СМИ, – заявил Сергей Аксенов. – У нас есть свои традиционные православные духовные ценности... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия».

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отверг эту идею, заявив, что Россия «должна смотреть в будущее, а не в прошлое», сообщает российское информационное агентство Интерфакс.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил Интерфаксу, что президент не особенно очарован перспективой возвращения к монархической системе. «Владимир Путин не испытывает оптимизма в отношении таких идей, – сказал Песков. – Он всегда подходит к таким обсуждениям спокойно. Это хорошо известно».

«Крым спустя три года после аннексии», – короткий фоторепортаж с полуострова опубликовала испанская редакция немецкого информагентства Deutsche Welle. Всего читателю представлено девять снимков. «В марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Что изменилось там с тех пор? Что произошло с обещаниями Путина? Какова ситуация с правами человека и свободы средств массовой информации?» – спрашивается в анонсе материала.

«Новая русская девушка в Крыму», – колонка с таким названием опубликована на немецком портале MDR.

«Когда аннексия Крыма Россией, начавшаяся в марте 2014 года, шла уже полным ходом, пользователь с мужским никнеймом написал под проукраинским видео на Youtube: «Я сама Крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, – у нас не все так однозначно... Никто не хочет отделения!!!». Комментарий быстро стал мемом в русскоязычном интернете. Во-первых, было странно, что такой комментарий опубликован с мужского аккаунта. С другой стороны, уже тогда было ясно, что большинство жителей Крыма поддержали международно-противоправное действие со стороны России на полуострове.

Для них три года спустя в Крыму все ясно. Но есть сомнения, обстоит ли это так для всех крымчан

Полтора месяца спустя, 25 апреля 2014 года, организация под названием «Дочери офицеров» провела свою первую крупную акцию. В центре Севастополя, который служит в качестве главной базы Черноморского флота России с 1783 года, собрались дочери офицеров Черноморского флота России, в привычных для российского флота полосатых тельняшках. Девиз кампании был на многочисленных плакатах: «Я дочь офицера – и в Крыму все понятно». Что именно должно быть понятно – ясно показали многочисленные российские флаги и портреты Путина.

22-летняя Мадина Миракова, координирующая часть проектов «офицерских дочерей», тогда еще не была с ними. Она родом из депортированной в Среднюю Азию крымскотатарской семьи, и только в 1999 году вместе с родителями вернулась в Крым. Об инициативе узнала из социальных медиа. Тем не менее, потребовалось всего несколько месяцев, чтобы она присоединилась к проекту. «Основная причина заключалась в том, что я люблю мой город – Севастополь».

Через три года после российской аннексии Крыма «офицерские дочери» хвалят новую российскую действительность на черноморском полуострове. «Слава Богу, у нас нет здесь войны, мы живем под мирным небом. Вот что имеет значение». Для них три года спустя в Крыму все ясно. Но есть сомнения, обстоит ли это так для всех крымчан».

«Ващиковский после встречи с украинским МИД: Пусть Россия вернет Крым», – цитирует главу внешнеполитического ведомства варшавского правительства польская газета Rzeczpospolita.

«Павел Климкин прибыл в Варшаву в среду с однодневным визитом, посвященным, в первую очередь, вопросам двусторонних отношений. Главы дипломатии обеих стран открыли после более чем трехлетнего перерыва Украинско-польский форум партнерства. На совместной пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Ващиковский акцентировал на польской поддержке европейских устремлений Украины и мирном разрешении конфликта, инициированного на ее территории России. Он напомнил в этом контексте свое недавнее общение с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, посетившим Украину.

Россию призывают прекратить агрессию против Украины и вернуть оккупированные земли

«Наше послание: Украина не одинока в свете конфликта, который инициировала против Украины Россия, – отметил глава польской дипломатии. – Там, в Киеве, и здесь, в Варшаве, в очередной раз призывают Россию прекратить агрессию против Украины, вернуть оккупированные земли и вернуться к сотрудничеству с Украиной и остальной Европой на принципах международного права во всех международных вопросах».