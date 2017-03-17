«Где ударит Путин в следующий раз? В Украине? Грузии? Беларуси?» ‒ «Шесть политических моментов, которые должен выполнить Трамп, чтобы заблокировать планы Путина по Украине» ‒ об этом пишут западные политологи в изданиях Newsweek и Foreign Policy. А ежедневники Washington Post и New York Times обращают внимание на прекращение Киевом грузового сообщения с оккупированным востоком страны.

«Где ударит Путин в следующий раз? В Украине? Грузии? Беларуси?» ‒ колонку с таким названием печатает американский еженедельник Newsweek. Автор статьи, норвежский политолог родом из России Павел Баев, сотрудничает с «Институтом Брукингза», исследовательским центром в США. Он считает реальным риск того, что президент России Владимир Путин может пойти на активные шаги и выбросить какой-то из своих «фирменных» сюрпризов. Причиной, считает исследователь, может стать разочарование Путина тем, что сейчас Вашингтон, по мнению президента России, уделяет ему слишком мало внимания, и он может решить, что пора застать Запад врасплох.

Автор пишет, что Путин не имеет много возможностей для силового шага. В наиболее доступных местах, особенно в трех странах Балтии, «красные линии» для него проведены очень жестко. Полезным для Москвы инструментом остается ее вмешательство в Сирии, но этот регион является одним из самых перспективных для возможного сотрудничества с США, поэтому испортить эту перспективу агрессивным шагом, возможно, в Ливии, было бы глупо.

Предусмотреть конкретный шаг Путина ‒ сложная проблема. Но надеяться, что он не будет делать ничего, ‒ ошибка

Но всегда есть Украина, где минский процесс зашел в безнадежный тупик ‒ хотя остается единственной надеждой. Путин, пишет автор, может устроить весеннее наступление, чтобы увеличить территорию «Новороссии», слишком маленькую, чтобы иметь стратегический смысл, но большую для финансирования из российского бюджета. Также удобной и легко доступной целью является Грузия, а также дружественная России Беларусь беспокоится из-за российского военного давления.

«Предусмотреть конкретный шаг Путина ‒ сложная проблема. Но надеяться, что он не будет делать ничего, ‒ ошибка. У него есть основания считать, что «усталость от Украины» на Западе растет, и администрация (президента США Дональда) Трампа не готова ответить на внезапный вызов... Учитывая эту перспективу, Вашингтону и Западу пора убедительно отговорить (Путина)», ‒ пишет политолог.

Тем временем другой американский журнал Foreign Policy публикует статью «Шесть политических моментов, которые должен выполнить Трамп, чтобы заблокировать планы Путина по Украине». Автор этой статьи ‒ Майкл Карпентер, ныне директор другого исследовательского учреждения в США, Центра дипломатии и глобального привлечения Пенна ‒ Байдена. При администрации Барака Обамы он занимал должности заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, советника по политическим вопросам вице-президента Джо Байдена и директора по делам России в Совете национальной безопасности США. Автор напоминает, что российские солдаты продолжают убивать украинцев на Донбассе, и предостерегает: хотя эти убийства с точки зрения США уже стали рутинными, «Соединенные Штаты не могут позволить себе упустить из виду непрерывную военно-политическую кампанию Кремля с целью дестабилизировать Украину и установить в Киеве пророссийскую власть».

США не могут позволить себе упустить из виду кампанию Кремля с целью дестабилизировать Украину

Причина того, почему Украина важна для США, не в важных американских экономических или военных интересах в этой стране ‒ причина в том, что вторжение России к соседу и попытка аннексии его территории противоречат главным основополагающим принципам международного порядка, нарушенного грубой силой. И автор призывает специалистов по национальной безопасности в нынешней администрации США разработать целостную стратегию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, чтобы заблокировать для России возможность достичь ее целей в Украине.

Для этого автор предлагает новой администрации ряд направлений поддержки Украины, среди них и усиление обороноспособности Киева, с предоставлением оборонительных вооружений и оборудования, включая с противотанковыми ракетами и контрбатарейными радарами и системами управления огнем. Отвечая на аргумент, что вооружение Украины даст России повод пойти на эскалацию конфликта, автор отмечает: «Для российского Генштаба отказ НАТО вооружить Украину, по сути, провоцирует на действия значительно сильнее, чем предоставление оборонительных вооружений».

Отказ НАТО вооружить Украину провоцирует Россию значительно сильнее, чем предоставление оборонительных вооружений

Кроме того, считает политолог, США должны вернуться к непосредственной роли в политическом процессе урегулирования конфликта на Донбассе, от которой Вашингтон отошел после создания в июне 2014 года «нормандского формата». Кроме того, важным инструментом давления на Россию являются санкции, в первую очередь финансовые, и США, считает автор, могли бы добиться успеха, регулируя собственные санкции и расширяя их в случае необходимости. Также Вашингтон должен «продолжать инвестировать в успех Украины», предоставляя Киеву помощь и одновременно оказывая давление на Киев с требованиями реформ, как это было при администрации Обамы, пишет автор статьи.

США не могут позволить себе упустить из виду непрерывную кампанию Кремля против Киева

Ежедневник Washington Post пишет о том, что «Украина объявляет экономическую блокаду удерживаемой боевиками территории». В статье с таким названием, которая является материалом агентства Associated Press и которую перепечатали еще много средств информации в мире, говорится, что такая блокада, объявленная в среду, «скорее всего, повлечет за собой серьезные экономические разрывы и может поставить под угрозу ненадежное прекращение огня на востоке страны».

«Этот шаг является радикальным разворотом курса для (президента Украины Петра) Порошенко, который ранее пытался положить конец блокаде мятежного востока, которую ввели националистические группы. Это свидетельствует об уязвимости власти перед радикальными силами, которые все больше формируют политическую повестку дня в стране», ‒ говорится в статье.

Блокада усилила напряженность в Украине, где с апреля 2014 года в боях погибли более 9 800 человек

В ней также говорится о критических отзывах по поводу этой блокады со стороны России, правительства Германии, спецпредставителя ОБСЕ или представителей сепаратистов. «Блокада усилила напряженность в Украине, где в боях между правительственными силами и боевиками-сепаратистами с апреля 2014 года погибли более 9 800 человек», ‒ завершается материал.

То, что «Украина обрезает всю торговлю с сепаратистскими регионами» (это заголовок статьи), привлекло внимание и ежедневника New York Times. Как говорится в этой статье, «власть Украины прекратила всю торговлю с двумя контролируемыми Россией сепаратистскими анклавами на востоке страны, прибегнув к экономическому оружию для удара против того, что давно было болезненной военной проблемой». Кроме того, пишет газета, «решение заблокировать всю торговлю, кроме гуманитарной помощи, нанесло еще один удар по значительно заблокированному минскому процессу и усилило напряженность в отношениях не только с сепаратистами, но и с их покровителями в Москве, которых теперь могут попросить предоставить помощь и рынки раскольническим регионам».

Как пишет ежедневник, идея остановить эту торговлю давно вдохновляла украинских националистов как средство перевести стоимость поддержки примерно трех миллионов человек в восточном регионе на и так ослабленную экономику России. Но, обращено внимание в статье, власть Порошенко не только взяла себе дело украинских националистов, но и подавила их, разогнав их блокадные лагеря.

Решение украинских властей утвердить блокаду официально не обещает ничего хорошего мирному процессу в Украине, успех которого был бы поворотным первым шагом для администрации Трампа в ее попытках улучшить отношения с Россией, считает ежедневник.

Кроме того, говорится в статье, железнодорожная блокада помешала деловым интересам самого богатого олигарха Украины Рината Ахметова. Его компания выступила с заявлением, что потеряла контроль над своим имуществом в зоне боевиков. «Она также дала знать, что в украинском арсенале давления на раскольнические регионы могут добавиться судебные иски. Заявление предостерегло сепаратистов от попыток продать уголь с захваченных шахт на международных рынках, предупредив, что устроит «серьезные юридические последствия для всех покупателей», ‒ говорится в статье.

«В Украине нет «сепаратистских регионов». Есть территории под контролем и оккупацией России», ‒ комментирует корреспондент. В конце концов, в самой статье примерно так и пишется.