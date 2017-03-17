Специально для Крым.Реалии

Персональные санкции, введенные странами Запада в отношении одного из апологетов «русской весны» ‒​ «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого, оказались малоэффективными. Его предприятия продолжают успешно работать за границей, в Киеве и в аннексированном Севастополе.

До 2014 года в Севастополе об Алексее Чалом мало кто слышал. Главный бенефициар промышленной группы «Таврида Электрик» предпочитал держаться в тени. Основной бизнес из Севастополя он вывел в Россию еще в 1990-е, оставив в городе-герое только исследовательское производство. Немного меценатствовал на ниве патриотизма: отреставрировал и превратил в музей 35-ю береговую батарею, внедрял акцию «Георгиевская ленточка». В это же время очень незаметно скупил некоторые из основных интернет-ресурсов города ‒ севастопольский форум и сайт «Форпост». Также Алексей Чалый ‒ владелец телеканала НТС («Независимое телевидение Севастополя»), по стилю работы и материалам весьма напоминающего российский НТВ.

Чалый стал одним из главных пособников «русской весны» и организаторов незаконного «референдума»

На севастопольском телевидении Чалый и его сотоварищи замелькали в декабре 2013-го, когда в Кремле поняли, что режим Януковича долго не продержится. А массе народа будущий «герой русской весны» был явлен 23 февраля 2014 года на так называемом «митинге народной воли», где севастопольцы, впервые увидевшие Алексея Михайловича, избрали его «народным мэром». С этого момента он стал одним из главных пособников «русской весны» и организаторов незаконного «референдума».

Уже на следующий день после «референдума», 17 марта, Европейский союз и Соединенные Штаты объявили о введении санкций. Министры иностранных дел стран ЕС договорились о введении экономических ограничений в отношении 21 российского и украинского чиновника, включающие в себя запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание банковских счетов. Тогдашний президент США Барак Обама также объявил о введении санкций в отношении 11 россиян и украинцев, которые причастны к введению российских военных на территорию Крыма. Меры включают заморозку их активов в США и ограничения на въезд в страну. Попал в этот список и самопровозглашенный «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый.

Между тем, через три недели, в апреле 2014-го, на международной ярмарке в Ганновере компания «Таврида Электрик» спокойно представляла вакуумные автоматические выключатели для электросетей, которые продает в Германии, США, Канаде и других западных странах. А сам Чалый в интервью The Wall Street Journal в своем кабинете в Севастополе сказал, улыбаясь: «Пока все в порядке».

Даже среди стран Евросоюза, лидеры которых грозили принять жесткие меры, по словам Чалого, только Эстония заморозила операции «Тавриды»

Даже среди стран Евросоюза, лидеры которых грозили принять жесткие меры, по словам Чалого, только Эстония, где в местном отделении компании работают около 60 сотрудников, заморозила операции «Тавриды». Также он отметил, что в качестве меры предосторожности продал контрольный пакет акций «Тавриды» совладельцам компании еще до объявления санкций. Однако показать документы, которые подтверждали бы это, он отказался.

В Киеве действует ООО «Таврида Электрик Украина». Алексей Чалый свою причастность к этой структуре опровергает: «Ни я, ни промышленная группа «Таврида Электрик» к ООО «Таврида Электрик Украина» никакого отношения никогда, с точки зрения владения, не имела», ‒ говорит он. Между тем, местные СМИ сообщают, что Алексей Чалый перерегистрировал фирму «Таврида Электрик» на друга своего сына, и она продолжает работать на материковой территории Украины.

Кроме европейских подразделений, у компании «Таврида Электрик» есть отделения в ЮАР, Китае, Индии и других странах, где санкции на ее бизнес не распространяются. Управлением зарубежным бизнесом «Тавриды» занимается в основном ее «дочка» в Швейцарии, которая не является членом ЕС и не применяла в отношении России каких-либо санкций.

«Таврида» и сейчас продолжает продавать свои выключатели в США. Также санкции не помешали компании в начале марта 2017 года представлять свои достижения на крупнейшей ежегодной энергетической выставке Middle East Electricity в Дубае.

По данным российского Единого госреестра юрлиц, компания «Таврида СВК» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей зарегистрирована в Севастополе по адресу: ул. Вакуленчука, 22. Ее гендиректор имеет 5% в уставном капитале, 75% принадлежат ООО «Промышленная группа ТЭЛ Таврида Электрик», а 20% ‒ ООО «Космос комплект».

Оценить стоимость чаловской энергетической империи сложно, так как отчеты о ее доходах никогда не публиковались, дела велись максимально закрыто. Настоящий нынешний владелец также неизвестен. По документам, 99,99% «ТЭ» сегодня принадлежит АО «Научно-производственное объединение «Таврида Электрик», которое контролирует швейцарский холдинг Tavrida Electric Holding AG.

Чалые убыли отдыхать-с в Евросоюз. Вот мне только непонятно, почему так называемый «народный мэр» не под санкциями

То, что объявленные Западом санкции не коснулись Алексея Чалого, видно невооруженным глазом. И даже его «подельники» возмущаются. Так, член Общественной палаты России Ольга Дронова со ссылкой на информацию коллег Чалого на своей странице в Фейсбуке написала, что 23 февраля «депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый отсутствовал на всех праздничных мероприятиях в городе». «Чалый в Словении, отдыхает, ‒ пояснила она интересующимся. ‒ Он не мог придти. Его коллеги-депутаты сказали, что Чалые убыли отдыхать-с в Евросоюз. Вот мне только непонятно, почему так называемый «народный мэр» не под санкциями, как тысячи других россиян, имевших отношение к событиям тех дней».

Словения, кстати, с 1 мая 2004-го – член Евросоюза. И совершенно непонятно, почему «человека в свитере» не арестовали еще при прохождении паспортного контроля?

Не пора ли США и Евросоюзу политику санкций пересмотреть?

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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