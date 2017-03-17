По окончании учений НАТО «Poseidon-2017», которые проходили в Черном море в первой половине марта, четыре корабля соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2) прибыли в Одесский порт. Общаясь с прессой, командир похода, представитель ВМС Польши Александр Урбанович отметил, что во время пребывания кораблей НАТО в Черном море провокаций со стороны России не было. «Мы прибыли для сотрудничества с офицерами Военно-морских сил Украины», - сказал он. На следующей неделе пройдут морские маневры.