Крымские газеты пишут о последствиях резонансного заявления экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской о якобы замироточившем бюсте Николая II, таинственном складе боеприпасов в Евпатории, а также о выселении судакских врачей из служебных квартир.

Все-таки в Госдуму Наталью Владимировну отправляли представлять интересы республики, а не императорского семейства

​«Крымское время» в статье «Диво дивное» рассказывает об ажиотаже вокруг якобы мироточащего бюста Николая II возле часовни на территории подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма. По данным издания, смотритель объявил произошедшее знаком свыше, указывающим, что русский народ должен покаяться за смерть царской семьи. «К прокурорской часовенке потянулись паломники со всего полуострова, чтобы лично приложиться к чуду. Везли детей, больных, калек… В общем, несколько дней у стен прокуратуры творилось нечто невообразимое. Происходящее сопровождалось бурной полемикой в СМИ и социальных сетях: далеко не все поверили в реальность мироточенья, – пишет газета. – В итоге в дело пришлось вмешаться Крымской епархии. Создали комиссию, которая, однако, не обнаружила никаких следов мироточения ни на бронзовом бюсте царя, ни на иконах в часовне». Газета, анализируя деятельность экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, сделавшей резонансное заявление о бюсте, отмечает: «Фокус внимания народной избранницы серьезно сместился совсем не в том направлении, в каком ожидают от нее избиратели. Все-таки в Госдуму Наталью Владимировну отправляли представлять интересы республики, а не императорского семейства».

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«Новый Крым» не исключает, что Евпатория «нашпигована всяческими невыясненными боеприпасами»

​«Новый Крым» в материале «Без ФСБ не разберешься» выясняет, что может скрываться за обнаружением склада боеприпасов в Евпатории и взрывом двумя неделями ранее в том же городе. «В Евпатории был обнаружен схрон с оружием, и в числе прочего в том схроне были найдены электродетонаторы к взрывным устройствам. Второе: грузчику предприятия, которое находится в Евпатории, взрывом оторвало кисть руки. Третье: со слов грузчика, устройство, взорвавшееся у него в руках, напоминало небольшую коробочку с торчащим из нее проводком… Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что та самая коробочка с проводком, взорвавшаяся в руках у грузчика, очень напоминает тот самый детонатор к взрывному устройству? Может, и не такого типа, что были изъяты в схроне с оружием, но тем не менее?» – задается газета вопросом. Еженедельник отмечает, что если в одной и той же точке пространства приблизительно в одно и то же время обнаружены два похожих явления или предмета, то это никак не может быть случайностью, «это – закономерность, маскирующаяся под случайность». Газета не исключает, что Евпатория «нашпигована всяческими невыясненными боеприпасами».​

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Больница, где наблюдается острый кадровый голод, может лишиться ведущих специалистов только потому, что она перешла из юрисдикции одного учреждения в юрисдикцию другого

​«Крымский телеграф» в публикации «Покинуть жилплощадь за 10 дней» пишет о решении российской администрации Судака лишить высококвалифицированных врачей местной больницы служебного жилья. По информации газеты, с 2015 года исполнительная власть города угрожает врачам выселением, а 6 марта глава подконтрольной Москве администрации Судака Владимир Серов вручил пяти врачам, живущим в служебных квартирах, уведомления, согласно которым они должны в 10-дневный срок покинуть занимаемые помещения и по акту приема-передачи передать их администрации, иначе их выселят принудительно – в судебном порядке. Как выяснилось, квартиры являются собственностью одного учреждения, а больница и, соответственно, врачебный состав подведомственны другому. В освободившееся жилье планируется заселить воспитателей, учителей. «Главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский не захотел общаться с прессой, что негласно свидетельствует о его позиции, жилья», – пишет газета. – Больница, где наблюдается острый кадровый голод, может лишиться ведущих специалистов только потому, что она перешла из юрисдикции одного учреждения в юрисдикцию другого, а пять семей могут остаться без жилья».