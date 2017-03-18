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В Севастополе празднуют третью годовщину аннексии Крыма (видео)

В Севастополе празднуют третью годовщину аннексии Крыма (видео)
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Возле памятника «Солдат и Матрос» в Севастополе проходит митинг, посвященный третьей годовщине «присоединения» Крыма к России. На мероприятии присутствуют местные чиновники, депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, а также лидер «путинских» байкеров Александр «Хирург» Залдостанов. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали новый статус полуострова. ООН считает Крым аннексированной территорией.

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