Праздник «воссоединения»

Три года с Крымом – как теперь россияне относятся к аннексии украинского полуострова? Подземные сокровища Феодосии: сколько их на самом деле и кто на них планирует зарабатывать? Какие пенсии теперь получают крымчане и на что их хватает?

Чем живет полуостров – об этом расскажем в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор – в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии – в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.