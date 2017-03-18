Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Крым сползает в «замороженный конфликт» после аннексии», – полагает турецкое информагентство Anadolu Agency.

«Турция может сыграть историческую роль арбитра между Москвой и Киевом в конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма, говорят аналитики агентству Anadolu. Как член черноморского сообщества, Турция имеет личную заинтересованность в создании гармонии среди северных морских соседей, сказал Месут Хакки Касин, профессор международного права в университете Ozyegin в Стамбуле. «Это имеет отношение к установлению мира между двумя дружественными странами», – сказал Касин. – Турция же, как страна НАТО, разделяющая побережье с Россией и Украиной, может играть роль арбитра между ними».

«Если Москва продолжит свою агрессию, мы должны реагировать», – цитирует экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена немецкая газета Die Welt.

«Каковы условия жизни в Крыму спустя три года после аннексии Россией? Нужно вначале сказать, что Россия прервала информационный поток из Крыма. Это затрудняет точную оценку ситуации. Тем не менее, можно предположить, что незаконная аннексия Крыма принесла большие экономические трудности. Условия жизни простых людей не улучшились. Россия сосредоточена на развитии мощного военного присутствия в Крыму, что показывает истинный мотив аннексии – стремление Москвы взять под стратегический и военный контроль Черное море. Реально ли ожидать, что Россия когда-нибудь вернет Крым Украине? Если нет, то как мы должны справиться с этой проблемой в долгосрочной перспективе?

Запад не должен признавать незаконное включение Крыма в Россию ни при каких обстоятельствах

Позвольте ответить на этот вопрос исторической параллелью. Советский Союз однажды незаконно присоединил прибалтийские государства. Многим из нас, кто вырос под тенью холодной войны, казалось невероятным, что эти государства когда-то будут свободными. Но в какой-то момент ситуация изменилась – коммунистическая система рухнула и три государства вновь обрели свою свободу и независимость. Сегодня это процветающие демократии. Сегодня трудно себе представить, что может подвигнуть Россию к возвращению Крыма. Но не исключено, что новые события приведут к изменению ситуации. Тем не менее, чтобы оставить эту возможность открытой, Запад не должен признавать незаконное включение Крыма в Россию ни при каких обстоятельствах».

«Европарламент призывает Россию освободить заключенных по Крымскому вопросу», – пишет турецкая газета Daily Sabah.

«Европарламентарии призвали Россию «освободить без дальнейших проволочек всех незаконно и произвольно задержанных граждан Украины – как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины», говорится в резолюции.

Жестко сформулированная резолюция, которую поддержали подавляющее большинство депутатов Европарламента, отметила трехлетнюю годовщину захвата Москвой стратегического черноморского полуострова в марте 2014 года. В документе выражается «обеспокоенность по поводу многочисленных достоверных сообщений о случаях исчезновений, пыток и системного запугивания местных жителей, выступающих против аннексии Крыма». Законодатели, собравшиеся во французском Страсбурге, назвали крымскотатарское меньшинство «как представляется, главной мишенью для репрессий». Мера предпринята после того, как правительства ЕС в понедельник продлили санкции в отношении российских и украинских лиц за их роль в украинском кризисе еще на шесть месяцев».

«За путинскими декорациями», – аналитический материал с таким заголовком опубликовало норвежское издание Ny Tid.

Автор статьи полемизирует с норвежскими публицистами и предпринимателями, призывающими посетить Крым и убедиться в его процветании. Также он разбирает наиболее распространенные российские мифы об аннексии полуострова, описывая российскую агрессию, 123% голосование на «референдуме» в Севастополе и репрессии против инакомыслящих.

Если падет оккупированный Крым, вероятно, падет и режим Путина

«Создание мифов и строительство «потемкинских деревень» на оккупированном Крымском полуострове имеет центральное значение для диктатуры Путина. Если падет оккупированный Крым, вероятно, падет и режим Путина. Поэтому для путинского режима принципиально важно, чтобы как можно большее число людей последовало призыву Нистада и примеру четы Русенлюнд и как Екатерина отправились бы в землю обетованную и позволили бы себя ослепить и соблазнить. Так же, как Екатерине был необходим Крымский полуостров, чтобы закрепить положение России как западного бастион против Оттоманской империи, так и чета Русенлюнд – подрядчики из охваченного кризисом региона Ставангера, занимающиеся бетоном, имеют определенную заинтересованность, чтобы закрыть глаза и спутать «деревни» с действительностью. В этом состоит тайная надежда Путина».