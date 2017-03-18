В третью годовщину аннексии Крыма на полуострове и в соседней России проходят торжественные мероприятия. А российский МИД посвятил этой дате песню.

В Севастополе возле памятника «Солдат и Матрос» прошел митинг, сообщает корреспондент Крым.Реалии. Участники митинга держали в руках портреты президента России Владимира Путина, читали стихотворения о «воссоединении» Крыма с Россией и фотографировались.

На митинге присутствовали местные чиновники, депутаты Госдумы России, члены Совета Федерации, а также лидер «путинских» байкеров Александр «Хирург» Залдостанов. В ходе мероприятия членов крымской «самообороны» наградили грамотами.

Подконтрольная Кремлю спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что «воссоединение Крыма с Россией изменило не только историю этой страны, но и всего мира».

Мы всегда знали, что Севастополь – это форпост России на ее южных границах

«Мы всегда знали и чувствовали, что Севастополь – это форпост России на ее южных границах. Что это город русских моряков и русской славы. Поэтому то, что произошло у нас три года тому назад, – это естественный и долгожданный итог нашей долгой борьбы за наши традиции, за нашу историю, за право говорить на русском языке», – подытожила Алтабаева.

Позже на митинге выступил российский певец Иосиф Кобзон, сообщают РИА Новости. Он исполнил перед зрителями несколько песен.

«Севастопольцы, я счастлив, что три года назад приехал и поздравлял на этой святой земле не только жителей, но и всех тех, кто любит и гордится Севастополем», – сказал Кобзон.

В Симферополе на одном из концертов выступила российская артистка Вика Цыганова.

Корреспондент Крым.Реалии провел опрос, чтобы узнать у жителей города, что было бы с полуостровом, если бы не произошли события «крымской весны».

В Москве на Университетской площади перед зданием МГУ проходит праздничный митинг-концерт «Весна», посвященный дню «присоединения» Крыма к России. Прямую трансляцию оттуда ведет российский «Первый канал».

Митинг планируют посетить лидеры российских парламентских партий и прокремлевские общественные деятели. На мероприятии действуют спортивная программа и интерактивные площадки. В завершение запланирован салют.

Коллектив Министерства иностранных дел России записал песню «Севастополь – знамя» в честь годовщины «присоединения» Крыма. Об этом написала на своей странице в фейсбуке директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сегодня, 18 марта 2017 года в честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией коллектив Министерства иностранных дел дарит крымчанам песню, написанную сотрудником Департамента информации и печати Василием Харитоновым – «Севастополь – знамя» в исполнении Владимира Куклина», – заявила Захарова.

Она добавила, что сотрудник МИДа, написавший песню – это сын автора текста песни «День победы».

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».