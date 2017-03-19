В тексте выступления на торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю столетия Украинской революции 1917-1921 годов директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал о необходимости помнить об уроках украинской освободительной борьбы, а также о том, что война за независимость страны продолжается и сегодня.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики в этом зале готовился принять одно из важнейших в ее истории решений. Решение, которое стало для ннего фактически последним, ведь ставило точку в существовании УССР. Предложение принять это решение выдвинуло тогдашнее демократическое меньшинство. Но тот факт, что его готовы были поддерживать тысячи людей на улицах, заставлял согласиться с этим решением неуступчивое коммунистическое большинство парламента.

Написанный Левком Лукьяненко черновик Акта восстановления независимости Украины стал называться «Актом провозглашения независимости Украины»

Однако, даже несмотря на давление улиц, не обошлось без горячих дискуссий и вынужденных уступок со стороны демократов. В результате документ, проект которого поручили подготовить одному из крупнейших авторитетов в демократическом лагере, многолетнему политзаключенному Левку Лукьяненко, сменил название. Написанный им черновик Акта восстановления независимости Украины стал называться «Актом провозглашения независимости Украины».

Эта, казалось бы, несущественная уступка коммунистам, на которую согласились их оппоненты, на самом деле сыграла определяющую роль в течение следующих двух десятков лет развития государства. Независимая Украина таким образом отмежевалась от предыдущих попыток утвердить ее государственность, отказалась от наследия украинского освободительного движения. Ее появление на карте мира, следовательно, рассматривалось как ставшее возможным не благодаря длительной – почти столетней – борьбе украинцев, а только уникальной международно-политической конъюнктуре, которая привела к развалу СССР.

Отречение от наследства освободительного движения позволило бывшим коммунистам удержать в общественном сознании в основном советские представления о прошлом. А это в свою очередь позволило им еще долго оставаться властной элитой новопровозглашенного государства. И продолжило фактическое существование УССР даже после провозглашения независимости 24 августа 1991 года. Передача в 1992 году президенту Кравчуку государственных реликвий УНР стало хорошим символическим актом, о котором быстро забыли.

Дважды после 1991 года (в 2004-ом и 2013-ом) украинцы поднимались на невиданные по масштабам протесты, чтобы не позволить власти вернуть страну в авторитарное прошлое. Только после второго раза, оплаченного кровью, мы начали системно преодолевать тоталитарное наследие.

Законы о декоммунизации позволили избавиться от тысяч памятников тем, кто уничтожал украинское государство

Принятые в этом зале два года назад законы о декоммунизации позволили избавиться от тысяч памятников тем, кто уничтожал украинское государство в 1917-1921 годах и украинский народ в течение следующих семи десятилетий. Их имена наконец-то исчезли с карты нашего государства. Среди новых названий, которые появились ‒ в частности те, которые связаны с Украинской революцией 1917-1921 годов. Законом о правовом статусе участников борьбы за независимость нынешнее государство наконец отдало должное всем тем, кто с оружием в руках или ненасильственными методами приближал ее независимость, в частности воинам вооруженных формаций времен Украинской революции.

Важно отбросить один из ключевых тезисов российской пропаганды, что Украина ‒ лишь геополитическое недоразумение, которое появилось на карте мира из-за развала СССР

Поэтому Украина постепенно возвращает себе государственно наследие, от которого так опрометчиво отреклась четверть века назад. Задачей информационной работы, которую разворачивает Украинский институт национальной памяти, является напоминание, что события, произошедшие сто лет назад, заложили базу для ключевых государственных институтов. Ныне в годовщину создания Украинской Центральной Рады мы говорим о столетии украинского парламента. Будем говорить о столетии украинского правительства, вооруженных сил, дипломатии, академии наук. Нам очень важно рассказать об этом не только украинцам, но и миру, чтобы отбросить один из ключевых тезисов российской пропаганды, что Украина ‒ лишь геополитическое недоразумение, которое появилось на карте мира из-за развала СССР.

Украина сейчас, как и тогда, противостоит агрессии России

Но важно говорить не только о наследии Украинской революции 1917-1921 годов, но и о ее жестоких уроках. Их актуальность обостряется тем, что Украина сейчас, как и тогда, противостоит российской агрессии. До сих пор продолжается наша столетняя война за свободу.

Конкуренты, соперники, оппоненты могут видеть Украину другой. Враги ее просто не видят в будущем

Уроки Украинской революции 1917-1921 годов должны внимательно изучить в первую очередь современные политики. Один из важнейших этих уроков ‒ в Украине каждый из них может иметь друзей, союзников, конкурентов, соперников, оппонентов. Но враги, с которыми надо бороться действительно бескомпромиссно ‒ за пределами страны, в России, ведущей войну против всех нас. Конкуренты, соперники, оппоненты могут видеть Украину другой. Враги ее просто не видят в будущем. Они могут изображать союзников или даже друзей, формулировать соблазнительные предложения для борьбы с оппонентами, но нельзя забывать ‒ их целью является уничтожение этого государства.

Участники Украинской революции 1917-1921 годов поняли этот урок слишком поздно. Поэтому отдали страну в жертву врагу, поэтому дописали свои поучительные мемуары в кафе Вены, Парижа или Берлина. Сейчас мы еще имеем шанс сделать так, чтобы потомки могли без брома читать о нашей эпохе.

Воспользуемся этим шансом в полной мере.

Слава Украине!

Владимир Вятрович ‒ директор Украинского института национальной памяти

Оригинал публикации ‒ на сайте «Украинской правды»

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