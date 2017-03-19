После аннексии Крыма 22 тысячи жителей полуострова переехали на материковую Украину. Это официальные данные. Реальная цифра, по словам переселенцев, в разы больше – многие, выехав из Крыма, не регистрируются как переселенцы, поэтому статистика их не учитывает. Сколько крымских татар покинуло полуостров, в Украине не считают. По подсчетам активистов, которые помогают переселенцам, около 10 тысяч выехавших – это крымские татары.

​Ресторан «Мусафир» в Киеве крымские татары открыли сразу после «референдума». Хозяева – не переселенцы, в столицу перебрались задолго до аннексии. Тогда они даже не предполагали, что их заведение станет спасением для тех, кто бежал с полуострова. В «Мусафире» сейчас работает 15 крымских татар-переселенцев.

Теперь переехавший в Киев Редван Джапаров национальными блюдами кормит украинцев, которые в Крым больше не ездят, и крымских татар, которые часто приходят сюда – за чем-то домашним. Кофе тут варят в лучших национальных традициях: на раскаленном песке.

Почему уехали из Крыма – отвечать на этот вопрос крымские татары не хотят.

«Хотелось бы еще и назад вернуться», – говорит Джапаров.

«Было такое нехорошее предчувствие, что нам лучше уехать оттуда», – поясняет Эскендер Буджуров.

Первые посетители по два часа стояли, ждали... Очень чувствовалось, что пришли нас поддержать

Эскендер – хозяин еще одного крымскотатарского уголка в Киеве, небольшой закусочной. Сам он из Симферополя. Во время захвата полуострова его сыновья помогали украинским военным, поэтому сразу после аннексии семья оттуда уехала. Теперь кормят киевлян чебуреками и пахлавой. «Первые посетители по два часа стояли, ждали. Даже не то, что они пришли покушать чебурек… ну и чебурек конечно покушать, но очень чувствовалось, что пришли нас поддержать», – вспоминает он.

Некоторые крымские татары, переехав, полностью поменяли род деятельности, как Ерфан: раньше он был юристом, теперь заведует арт-салоном. Но вдали от дома решил продвигать крымско-татарскую культуру. Собрал работы 35 мастеров, и теперь это и как музей, и как магазин крымскотатарских сувениров.

«Там у нас вышивка, ковры… немножечко… Здесь у нас классические шапки, а это шляпа нашей певицы Сусанны – Джамалы. Мы ее купили на благотворительном аукционе, вот на фото она в шляпе… заходят, фотографируются, интересно. Это все через границу, чемоданным методом – через друзей, через знакомых», – показывает он.

Крымские татары едут из Крыма в Киев. В основном из-за детей – хотят дать им украинское образование

С момента аннексии Ерфан домой не возвращался. Боится ареста. Те крымские татары, кто в Крым ездят, давать интервью отказываются. Многие навещают на полуострове родителей и возвращаются в Киев. В основном из-за детей – хотят дать им украинское образование. Крымскотатарских школ в столице Украины нет. Но изучать свою культуру возможность все-таки появилась.

«Мы создали такую организацию «Кримська родина» – крымская семья, где сейчас уже около 50 детей обучается», – рассказывает член общественной организации «Крымская семья» Анифе Куртсеитова.

На базе киевской школы – по вечерам и выходным – дети крымских татар учат язык, поют и танцуют. И не только там. Крымскотатарским танцам детей обучает и Эльнара Абдуллаева. У нее нет образования хореографа, это хобби. По профессии она экономист. Но, узнав, что девушка владеет крымскотатарским танцем, переселенцы уговорили Эльнару учить малышей.

«Все что в семье зарождалось, все в Крыму осталось, мы хотим, чтоб наши дети изучали свои танцы, песни, свой язык. Как так сказать правильно? Мы скучаем за Крымом», – говорит переселенка из Крыма Эмине.

«Я не видела ни одной семьи, которая бы с радостью покидала Крым и счастливо здесь находилась – все они снимают жилье. Но я и не видела семей, которые бы продали там свое имущество. В основном все они надеются и ждут, что ситуация изменится и все они вернутся в Крым», – поясняет Куртсеитова.