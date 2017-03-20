Сценаристы блокбастеров часто используют беспроигрышный ход: Луна развалилась, Земля трясется, откуда-то выбежали динозавры, вдали наблюдается цунами. Наша героиня, с обязательной шикарной прической и в платье от Dior, стоит на крыше небоскреба, который сейчас упадет, смотрит на почему-то гаснущее солнце и шепчет: “Скажите, я сплю? Ведь такого не может быть!”.

Сейчас утро. Я смотрю на Солнце, которое в порядке; кстати,

вчера наблюдалась не развалившаяся Луна. На улице нет динозавров, а вместо чего-то от Dior на мне джинсы и футболка с непонятным рисунком. Я совсем не похож на ту героиню из блокбастера. Тем не менее мои потрескавшиеся от мозгового напряжения губы шепчут: "Я сплю, я точно сплю! Ведь не может уважаемое государство так позориться! Ведь это государство запустило в космос Лайку и Гагарина! Это американская общественность сомневается, что их космонавты были на Луне, но никто не сомневается, что Лайка и Гагарин в космосе были. Никто не сомневается, что именно СССР, ценой неисчислимых жертв, внес решающий вклад в победу над фашизмом, как нет сомнений в великих победах русских шахматистов, ученых и спортсменов, правда, когда последние не принимают мельдоний".

Короче, ребята, нам есть чем гордиться! Тысячи героев нашего

времени – строителей, авиаторов, военных, писателей (да всех профессий и не перечислишь) по крупицам строили не только саму страну, но, что главное, ее репутацию. Да, коммунистический СССР многим не нравился, но он был бесхитростно правдив. Объявили, что будут строить коммунизм – так и строили, как могли. Как провалились с его строительством – так честно и рухнули, показав свою профнепригодность. Но за ними уже стояли другие, нынешние – милые врунишки. Нежные и ласковые. В правой руке у них, как у заправских наперсточников, ложь и манипуляция; а в левой – охмуряющий телевизор.

Любая война – похуже. Голод – похуже. Смерть близких – похуже. Но вот подлей, лживей… тут можно поверить

“Граждане России все больше усыновляют больных детей; граждане аплодисментами встречают запрет сыров и овощей для россиян; санкции Запада полезны и оздоравливают экономику; сама экономика демонстрирует рост в условиях санкций; на Донбассе – трактористы и шахтеры, которые нашли оружие в шахтах; "референдум" в Крыму был честным; все любят Путина; Навальный – не более чем осужденная персона; а у Медведева, нищего как церковная мышь, – только майка и джинсы, и русские кроссовки. И еще русский айфон”. Как мы помним, у Ильфа и Петрова врунишка Альхен постоянно врал и постоянно из-за этого краснел. Простите, кто-то видел пылающие щечки у Пескова?

Говорят, что высочайший профессионализм показателен легким и изящным исполнением поставленной задачи. Врунишки из Кремля работают ласково и нежно, демонстрируя высочайший пилотаж. К примеру: Чуркин помахал бумажками Януковича с просьбой ввести российские войска на Украину, но потом умер от сердечного приступа. А далее, видимо, просто так совпало: бумажки исчезли, хотя они официально зарегистрированы в ООН. Следовательно, полагают врунишки, Янукович уже ничего не просил, так что теперь можно в оккупированном Донбассе раздавать паспорта и поставить руководителем не одиозного Януковича, легитимность которого куда-то мгновенно исчезла, а Азарова, который поумнее, и вообще бывший премьер.

Логика?

Да чихать!

Репутация? Пацаны, о репутации будем думать, когда выиграем президентские выборы и все останется как было!..

Я стою у окна и шепчу: “Я сплю? Такого не может быть!” Видимо, может.

“Бывали хуже времена, но не было подлей”, – писал Некрасов. Но он лишь цитировал оригинал. Ныне забытая писательница Хвощинская в XIX веке написала так: "Черт знает, что из нас делается. Огорчаемся из зависти, утешаемся ненавистью, мельчаем – хоть в микроскоп нас разглядывай! Чувствуем, что падаем, и сами над собой смеемся... А? Правда? Были времена хуже – подлее не бывало!"

Нет, времена бывали и похуже. Любая война – похуже. Голод – похуже. Смерть близких – похуже. Но вот подлей, лживей… тут можно поверить. Ведь из подлости и лжи вырастали и война, и голод, и смерть близких. Хотя всегда врали ласково и нежно.

Матвей Ганапольский, российский политический публицист, журналист «Эха Москвы»

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