За отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова жена внесла залог в размере 100 миллионов гривен. Происхождение этих денег сейчас проверяет НАБУ. Сумма выглядит для рядового украинца если не астрономической, то точно впечатляющей. Так как перевести 100 миллионов гривен в понятные для всех вещи: пенсии, беспилотники, бюджеты городов, потребности детских домов?

«Очень благодарен своей семье, что они как-то решили, и нашли эту бешеную сумму», ‒ сказал Роман Насиров о залоге в 100 миллионов гривен, когда вышел из Лукьяновского СИЗО.

Главного фискала страны, подозреваемого в превышении служебных полномочий на 2 миллиарда гривен, отправили под стражу в ночь на 7 марта. В Министерстве юстиции комментировали, что подозреваемый находился в СИЗО на общих условиях в четырехместной камере. Когда он прибыл, в камере был один человек, заявляли в ведомстве. К Насирову имели доступ медики, которые об ухудшении его состояния здоровья не сообщали.

На десятый день содержания жена внесла за него 100 миллионов гривен. Хотя адвокаты Насирова говорили, что не планируют этого, да и у семьи таких денег нет.

Надев электронный браслет, главный фискал страны уехал домой в ночь на пятницу. В общем Соломенский районный суд Киева присудил Насирову 60 дней пребывания в Лукьяновском СИЗО с правом внесения залога.

Имела ли семья Насирова деньги на залог?

Семья Насировых достаточно богатая: в октябре Роман Насиров задекларировал 1 миллион 160 тысяч долларов, 450 тысяч евро и 4 миллиона 350 тысяч гривен только наличными. Его жена Екатерина Глимбовская ‒ 320 тысяч долларов, 240 тысяч евро и более 3 миллионов гривен наличными. Кроме этого супруги отчитались о многочисленных земельных участках, банковских счетах, нескольких дорогих авто.

Жена Насирова владеет британской фирмой Altis ltd. А отец бизнес-вумен Екатерины ‒ строительный магнат Александр Глимбовский, который возглавляет Altis Holding.

Однако супругам в последнее время еще пришлось потратиться на услуги 9 адвокатов. Их коллега по профессии Виталий Власюк согласился озвучить, сколько стоят на рынке адвокатские услуги такого уровня.

Это может стоить примерно 300-400 долларов за час работы. Адвокаты новой формации, как правило, четко тарифицируют каждые полчаса

«Это может стоить примерно 300-400 долларов за час работы. Но, конечно, в деле такого калибра может быть и больше. Кто как договаривается. Адвокаты старой формации достаточно часто говорят: сопровождение по этому процессу будет стоить десять тысяч, ориентировочно. Адвокаты новой формации, как правило, четко тарифицируют каждые полчаса. Расходы на подъезд (к месту ‒ КР), на ксерокопирование ‒ это также оплачивает клиент, потому что это не твоя проблема. Если это ночное время ‒ это должно также подкрепляться каким-то бонусом», ‒ сказал адвокат Власюк в комментарии Радiо Свобода.

Это четыре годовых бюджета города Яготин

Чтобы понять, насколько значимой может быть сумма в 100 миллионов гривен, ее можно рассчитать в бюджетах города Яготин в Киевской области. Расходы этого 20-тысячного населенного пункта в год ‒ 26 миллионов гривен.

100 миллионов гривен ‒ это большая сумма для Яготина, на которую город мог бы жить почти четыре года, говорит мэр Наталья Дзюба.

Это, практически, 50 километров дорог, можно было бы заасфальтировать весь город

«Это, практически, 50 километров дорог, можно было бы заасфальтировать весь город. А другой вариант ‒ можно было бы провести реконструкцию стадиона спортивного. На его реконструкцию, на строительство бассейна нужно 18 миллионов. А еще 10 мы бы пустили на свалку, то есть поставили бы туда перерабатывающую линию. И уже остальные тогда ‒ на дороги. И жители города были бы счастливы», ‒ говорит мэр Яготина.

Это 200 реанимобилей для армии

100 миллионов гривен ‒ это 1200 тепловизоров для армии, каждый из которых стоит 70-75 тысяч гривен, говорит председатель фонда «Возвращайся живым» Виталий Дейнега.

«У нас на передовой стоит где-то 12 пехотных бригад. Это можно в каждую дать по 100 тепловизоров. Это очень большое преимущество для наших в ночном бою», ‒ говорит Дейнега в комментарии Радiо Свобода.

Один современный реанимобиль со всем оборудованием, привезенный из Европы, стоит около полумиллиона гривен, продолжает Дейнега.

«Это 200 реанимобилей, почти в каждую роту на передовой. Это в несколько раз больше, чем там надо», ‒ говорит волонтер.

Лучший беспилотник сейчас стоит для волонтеров 40 тысяч долларов, то есть около миллиона гривен, говорит основатель «Вернись живым». Таким образом, залог Насирова стоит столько же, как сто беспилотников.

«Этим беспилотником можно слетать в Ростов и обратно, облететь почти всю линию столкновения и обратно за один вылет. Это преимущество в артиллерии, в разведке, видно, кто куда пошел. Продолжать об этих 100 миллионах можно бесконечно», ‒ говорит Дейнега.

Это пенсии на год для тысяч пенсионеров

Средняя пенсия в Украине сейчас ‒ 1828 гривен. Поэтому 100 миллионов гривен ‒ это разовая денежная выплата от государства для почти 55 тысяч пенсионеров. Другими словами, это пенсии для всего населения Энергодара в Запорожской области, если бы там жили только люди пожилого возраста. Или же на эти деньги можно год выплачивать пенсии для более 4500 пенсионеров.

«Я не знаю, сколько это ‒ 100 миллионов. Я таких денег и за всю жизнь в руках, наверное, не держала», ‒ сказала Ольга Дмитриевна, жительница одного из столичных спальных массивов.

Или размер залога Насирова можно вычислить в одной из самых популярных в Украине круп ‒ гречке. Цены на нее отличаются, в зависимости от супермаркета и рынка. Однако, если ориентироваться на среднюю стоимость в 35 гривен за килограмм, то на 100 миллионов можно купить более 2850 тонн крупы. Чтобы ее перевезти, понадобились бы 6 самых больших в мире самосвалов БелАЗ-75710.

Это медицинские кабинеты для тысячи детских домов

На размер залога Насирова можно было бы также оборудовать медицинские кабинеты для тысячи детских домов, рассказывает Ирина Сиротенко из благотворительного фонда «Благомай».

«Это, начиная от столов, стульев, медицинских шкафчиков для препаратов, весов для взвешивания детей. Также кушетки, новые умывальники, ростометры для детей, лампы для осмотра, тонометры. Это все очень надо в детских домах», ‒ сказала Сиротенко в комментарии Радiо Свобода.

В зависимости от суммы, которую удается собрать волонтерам, могут еще докупить транспортные шины Дитерихса для конечностей, кварцевые лампы, сумки-холодильники. Сиротенко рассказывает, что ей с единомышленниками за прошлый год удалось оборудовать два таких кабинета, в этом году закупают вещи и препараты для еще двух. Каждый такой медицинский кабинет может оказывать медицинскую помощь, на которую у государства часто не хватает денег, для 100 детей в детском доме.

Это компьютерные классы для сотен сельских школ

На 100 миллионов гривен можно также закупить технику для более чем 830 сельских школ, говорит руководитель отдела института модернизации содержания образования МОН Украины Галина Наконечная.

«Учебно-компьютерный комплекс обычно состоит из компьютера учителя и 7 компьютеров учеников. Если к ним еще добавить принтер, сканер, интерактивную доску или проектор, вай-фай роутер, программное обеспечение ‒ это увеличивает цену. Примерно 110-120 тысяч будет стоить полный кабинет», ‒ говорит Галина Наконечная.

Прокуроры НАБУ и САП просили у Соломенского суда назначить Роману Насирову залог в размере 2 миллиардов гривен ‒ ориентировочная сумма ущерба, который он нанес государству по версии стороны обвинения.

В НАБУ уже сообщили, что проверят происхождение уплаченного женой Насирова залога в 100 миллионов гривен. Залог ‒ это не выкуп, а денежная гарантия, что подозреваемый будет оставаться под контролем правоохранителей.

Отстраненный от исполнения обязанностей руководителя ГФС Роман Насиров заявляет, что процесс против него является политическим, а он сам ‒ невиновен. Он уверяет, что не планировал и не планирует бежать, а будет и далее защищать себя в суде.