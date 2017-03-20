Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Наши санкции, связанные с Крымом, будут оставаться на месте, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине

​«США призывают к «немедленному прекращению» российского контроля над Крымом», – пишет журнал Newsweek. «Госдепартамент США пообещал оставить санкции в отношении России за аннексию Крыма у Украины на месте, пока Москва не вернет управление полуостровом Киеву, сообщает AFP. «Крым является частью Украины», – сказал и.о. пресс-секретаря государственного департамента США Марк Тонер в заявлении по случаю трехлетней годовщины референдума о включении Крыма в Россию, сделанного без поддержки ООН или согласия Украины. «Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению», – сказал Тонер, подтвердив приверженность обязательствам, очевидным при предыдущем президенте Бараке Обаме, но поставленным под сомнение президентом Дональдом Трампом. Кроме Трампа, однако, высокопоставленные чиновники новой администрации не показали никаких признаков какого-либо разрыва с прежней политикой США в отношении Крыма. «Наши санкции, связанные с Крымом, будут оставаться на месте, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», – добавил Тонер».

Самой большой жертвой аннексии остаются крымские татары, большинство из которых не хотели присоединиться к России – синониму депортации и страданий

«В Крыму разочаровались в завтрашнем дне», – считает французская газета ​Libération. «Крымчан, кормя обещаниями завтрашнего дня, убеждали в том, что смена власти будет сопровождаться масштабным развитием инфраструктуры и заметным и быстрым улучшением их жизни. Три года спустя картина неоднозначна. Крым, лидер российских регионов с точки зрения дотационности, тяжелым бременем ложится на федеральный бюджет, оставаясь при этом административной единицей «второго сорта». Крупные компании, как российские, так и международные, не действуют там из-за санкций. Туризм, основной источник дохода, так и не восстановил свои показатели до 2014 года, полуостров остается географически и коммерчески изолированным, мост, который должен соединить его с материковой частью России, до сих пор не завершен. Цены на потребительские товары выросли в три раза, а поставки являются неопределенными, в том числе электроэнергии. Самой большой жертвой аннексии остаются крымские татары, большинство из которых не хотели присоединиться к России – синониму депортации и страданий».

Когда президент России в субботу приглашает на фестиваль, он должен заплатить или приказать своим подданным, чтобы заполнить улицы

«Кремль зазывает «опрятно одетых людей» на народный праздник», – материал с таким нетривиальным названием о «концерте, посвященном Крыму», опубликован в норвежской газете Аftenposten. «На Западе показывают Путина как самого могущественного в мире человека. Но когда президент России в субботу приглашает на фестиваль, он должен заплатить или приказать своим подданным, чтобы заполнить улицы. В субботу во всех крупных городах России будут отмечать трехлетие аннексии Крыма. Российским студентам в последние недели дали четкие указания о том, как провести субботу. «В целях поддержки всероссийского патриотического воспитания молодежи, призываем вас обеспечить участие 500 студентов, преподавателей и сотрудников университета в мероприятии», – написал путинский губернатор ректору Университета в Томске, по сообщению местного сибирского телеканала TV2. 18 марта исполняется три года с того дня, как Россия официально аннексировала Крым путем так называемого «референдума».

Мои соседи, которые на референдуме поддержали присоединение Крыма к России, через несколько дней переезжают в Киев. Они говорят, что там у их ребенка будет больше перспектив

«Крым на третий год после аннексии. Непокорные татары, высокие цены и отсутствие перспектив», – подводит итог польская газета Gazeta Wyborcza. «Многие жители полуострова не любят вопросы о цене присоединения к России. Они предпочитают говорить о новых инвестициях. Таких как строящийся мост между крымской Керчью и Россией и две электростанции – по мнению российских властей, это способ справиться с дефицитом энергии и решить проблему связи с материком (имеется в виду соседняя Россия – КР). Многие рассчитывают, что благодаря этому также снизятся высокие цены. По официальным данным, средняя зарплата в Крыму составляет более 20 тысяч рублей, в Украине – почти 13 тысяч. Так что цены на продукты питания на полуострове, по крайней мере, в два раза выше. «Приезжают из России и удивляются, что дорого. А что они себе думали, что будет, как в прошлом, когда это была для них заграница», – смеется 30-летний Антон из Бахчисарая. И добавляет: «А мои соседи, которые на референдуме поддержали присоединение Крыма к России, через несколько дней переезжают в Киев. Они говорят, что там у их ребенка будет больше перспектив».

Стало ясно, что заявить об аннексии – это не обязательно совершить аннексию, особенно если режимы, поддерживающие вас, являются преимущественно изгоями, которым нечего терять

«Крым: Когда аннексия не фактическая аннексия?», – спрашивает американское издание The Diplomat. «Если страна претендует на аннексию определенного ряда – будь то Крым, или россыпь островов в Южно-Китайском море – и такие требования не будут выполнены с взаимным признанием в другом месте, это фактически аннексия или простой, и возможно, более традиционный, род оккупации? Россия может повторять, что она присоединила южный полуостров Украины, шаг за пределы предыдущих действий в Абхазии или Южной Осетии. Ни одно из тихоокеанских государств, которые поддерживали территориальное расчленение Россией Грузии: Тувалу, Вануату, Науру, – не сделало ни одного заявления о поддержке России в Крыму. Но усилия Кремля не привели ни к пересмотру установленного после окончания холодной войны порядка, ни к территориальным изменениям в постсоветском пространстве. Три года спустя стало ясно, что заявить об аннексии – это не обязательно совершить аннексию, особенно если режимы, поддерживающие вас, являются преимущественно изгоями, которым нечего терять».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове