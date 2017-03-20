С 17 по 20 марта в порту Одессы находились корабли соединения Постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SMNCMG2). Речь идет о морских тральщиках, главным назначением которых является выявление и уничтожение морских мин: «Duero» (Испания), «Rottweil» (Германия), «Alanya» (Турция) и корабль обеспечения «Контр-адмирал Ксаверий Черницкий» (Польша). Одесситы и гости города осмотрели корабли Североатлантического альянса ‒ на борт пускали всех желающих.

На брифинге в Одессе посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис отметил, что прибытие кораблей Североатлантического альянса является «доказательством практического сотрудничества между Украиной и НАТО».

«Это показывает, что НАТО является вашим (Украина ‒ КР) другом и партнером. Цель таких совместных мероприятий ‒ чтобы украинские Вооруженные силы достигли стандартов НАТО до 2020 года, как записано в официальных документах правительства Украины», ‒ добавил дипломат.

Иностранные военные моряки принимали гостей и играли в футбол

Рядовые одесситы, взрослые и дети, восприняли визит кораблей с заинтересованностью. Желающие имели возможность подняться на борт всех четырех кораблей ‒ вход был свободным. Правда, экскурсия в один из дней визита длилась всего два часа, при этом самая большая очередь «экскурсантов» наблюдалась у штабного корабля. «Контр-адмирал Ксаверий Черницкий» является одним из самых новых в составе военно-морского флота Польши, он был построен в 2001 году.

Кроме гражданских лиц, на кораблях НАТО побывали будущие офицеры украинских военно-морских сил ‒ курсанты Института ВМС, после аннексии Крыма вошедшего в состав Одесской морской академии.

В последний день визита состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие команды кораблей Испании, Германии, Турции и Украины. Отечественный флот представляли военнослужащие бригады надводных кораблей и дивизиона поисково-спасательных судов. Именно они стали победителями товарищеского футбольного турнира. На втором месте испанцы, третье и четвертое заняли представители ВМС Турции и Германии соответственно.

Курс на маневры

20 марта корабли НАТО завершают визит в Одессу. В ближайшие дни испанский «Duero», немецкий «Rottweil», турецкий «Alanya» и корабль управления «Контр-адмирал Ксаверий Черницкий» ждут маневры, к которым будет привлечен тральщик «Геническ» ВМС ВС Украины. В море будет отрабатываться тактическое маневрирование, взаимодействие по радиосвязи, отдельные элементы «минной войны» и другие.

После аннексии Крыма и с начала боевых действий на востоке Украины в Черном море регулярно находятся корабли стран НАТО. Вместе с тем, Конвенция Монтре ограничивает время пребывания кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря до 21 суток.