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Под Верховной Радой в Киеве требовали прозрачного отбора в аудиторы НАБУ (видео)

Под Верховной Радой в Киеве требовали прозрачного отбора в аудиторы НАБУ (видео)
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Под стенами украинского парламента в Киеве собрались представители антикоррупционного движения с требованием прозрачного отбора аудитора Национального антикоррупционного бюро. По их словам, процедура отбора происходит предвзято, а кандидатура Найджела Брауна выгодна руководству государства и в дальнейшем может скомпрометировать антикоррупционное бюро. Представители общественных организаций провели акцию под стенами Рады в виде театрализованной постановки, где мультипликационные герои выступили в роли желающих стать аудиторами НАБУ.

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