Под стенами украинского парламента в Киеве собрались представители антикоррупционного движения с требованием прозрачного отбора аудитора Национального антикоррупционного бюро. По их словам, процедура отбора происходит предвзято, а кандидатура Найджела Брауна выгодна руководству государства и в дальнейшем может скомпрометировать антикоррупционное бюро. Представители общественных организаций провели акцию под стенами Рады в виде театрализованной постановки, где мультипликационные герои выступили в роли желающих стать аудиторами НАБУ.