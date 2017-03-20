Донбасская авантюра крымских «депутатов»

Специально для Крым.Реалии

Несмотря на громкие заявления крымских «властей», Украина остается одним из факторов внутренней политики аннексированного полуострова. Казенные празднества по поводу третьей годовщины «референдума» в республике сопровождались показным визитом главарей ОРДЛО и созданием «интеграционного комитета» с Россией.

Захваченный Крым, как и оккупированные районы Донбасса, остается инструментом по дестабилизации Украины и ведения против нее «гибридной войны»

Назначенные кремлем руководители полуострова, «депутаты», общественные активисты и просто «говорящие головы» в телевизоре постоянно твердят, что от Украины в Крыму «не осталось и следа», якобы она перестала быть фактором, влияющим на крымскую политику. При этом действия и планы республиканского начальства указывают на обратное. Захваченный Крым, как и оккупированные районы Донбасса, остается инструментом по дестабилизации Украины и ведения против нее «гибридной войны».

На днях крымские «власти» провели в Ливадийском дворце совместное заседание с руководством «республик» отдельных районов Луганской и Донецкой областей, приуроченное к очередной годовщине аннексии. На мероприятии было заявлено о создании некого «интеграционного комитета Россия-Донбасс». Его координатором назначили «депутата» Госдумы от Крыма Андрея Козенко.

Чем конкретно будет заниматься «комитет», пока не известно. «Интеграционный комитет «Россия-Донбасс» – это общественное объединение, его работа строится на деятельности каждой конкретной организации, поддерживающей направление движения интеграции «Россия-Донбасс». Конкретные проекты, которые будут презентованы в рамках интеграционного комитета, в ближайшее время будут доведены до средств массовой информации», – сказал Козенко.

Глава «госсовета» Владимир Константинов говорил только об экономическом взаимодействии с ОРДЛО. В то время как главари «республик» заявляли о политической и правовой интеграции с Кремлем.

Подлинные причины создания «комитета» не касаются налаживания каких-то особых связей ОРДЛО с Россией. Оккупированные районы третий год находятся под контролем Кремля. Российские власти обеспечивают поставки оружия, «отпускников», финансируют боевиков, координируют деятельность местных «администраций». Поэтому Козенко не смог озвучить название первоочередных «интеграционных проектов», которые бы касались мирной жизни. Их просто нет.

Вместо продвижения полезных для крымчан законопроектов «депутаты» федерального парламента участвуют в геополитическом прожектерстве

Первое, среди крымчан, которых Москва определила в качестве «депутатов» Госдумы, наметилось разделение труда. Им нужно постоянно демонстрировать кремлевским работодателям полезность своих услуг. Наталья Поклонская выступает в роли профессиональной монархистки, эпатирующей публику громкими заявлениями. За ее эскападами стоят кремлевские технологи, которые используют скандальные высказывания Поклонской для создания нужного информационного шума. Руслан Бальбек занят решением «национальных вопросов» и распространением хамских комментариев относительно деятельности руководства Меджлиса в Киеве.

Тема оккупированных районов Донбасса досталась Андрею Козенко, который в годы украинской власти на полуострове был одним из активистов Русской общины. Вместо продвижения полезных для крымчан законопроектов (например, обещанных послаблений по взысканию украинских долгов) «депутаты» федерального парламента участвуют в геополитическом прожектерстве. Пробный шар был заброшен еще в начале года, когда главари ОРДЛО участвовали в праздновании очередной годовщины Переяславской рады в Симферополе. Тогда Козенко сообщил журналистам, что в Госдуме создали группу для «парламентских контактов» с оккупированным районами Донбасса.

Второе. «Интеграционный комитет» – обновленная версия старого проекта «парламента Новороссии», который Москва похоронила еще весной 2015 года. Главой «парламента» был беглый украинский политик Олег Царев. Власти России запустили его на фоне эйфории от «Крымнаша», когда были уверены в скором развале Украины. Собрание самозваных «народных представителей» рассматривали как институциональную базу для создания марионеточного государства «Новороссии». Весной-летом 2014 года слово «Украина» исчезло из риторики московских политиков и пропагандистов. Россиян и жителей юго-востока убеждали, что в Киеве произошел «государственный переворот», население Крыма и Донбасса якобы вынуждено было спасаться посредством отделения.

Пропаганда пытается убедить лояльное население Донбасса, что нужно «немного потерпеть», и Кремль аннексирует их по примеру Крыма

Инспирированный Россией мятеж быстро задохнулся. «Народные республики» пришлось прикрыть силами регулярной армии. Подписав «минские договоренности», Кремль изменил тактику. На протяжении 2015-2016 годов президент Владимир Путин безуспешно пытался затолкнуть ОРДЛО обратно в Украину на своих условиях. «Народный парламент» во главе с Царевым ликвидировали за ненадобностью. Теперь Москва создала очередную информационную площадку во главе с Андреем Козенко. Примечательно, что участники встречи в Ливадии ни разу не произнесли слово «Новороссия», с которым связаны плохие ассоциации.

Третье. «Интеграционный комитет» нужен исключительно для информационных диверсий против Украины и пропаганды среди населения восточных областей. В Кремле уверены, что на территориях, граничащих с ОРДЛО, живет множество сторонников России. Их нужно постоянно обнадеживать, рассказывая, что Москва заинтересована в них. Аннексию Крыма они демонстрируют как проявление кремлевской «решительности». Крах «Новоросии», нищета и разруха в ОРДЛО портят имидж Владимира Путина как защитника «русского мира». Пропаганда пытается убедить лояльное население Донбасса, что нужно «немного потерпеть», и Кремль аннексирует их по примеру Крыма.

После захвата украинского полуострова политика Кремля напоминает бег по кругу. Оказавшись в дипломатическом тупике, администрация президента вынуждена использовать политические приемы и методы, которые три года назад не дали результата. «Интеграционный комитет Россия-Донбасс» – очередной прожект, не рассчитанный на длительное использование. Как только в Москве изменится конъюнктура относительно оккупированных территорий, о «комитете» поспешно забудут.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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