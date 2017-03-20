19 марта в Крым прибыли депутаты из нескольких европейских стран. «Это депутаты Народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии Милован Боич и Дубравко Боич, член президиума Сербской радикальной партии Александр Шешель, сербский писатель и политолог, профессор Баня-Лукского университета Срджа Трифкович, а также член палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик», – говорится в сообщениях СМИ. 20 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в Украину сроком на пять лет четырем гражданам Сербии и одному гражданину Чехии. (Видео Reuters)