«А можно его назвать Обамой?»: как в Кыргызстане выбирают имена для детей

Родители в Кыргызстане называют своих детей именами мировых лидеров и местных чиновников. Имена президентов – бывших, действующих, сбежавших – пользуются большой популярностью. Папы и мамы надеются, что названного в честь знаменитости ребенка ждет большое будущее.

История о том, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выбрал имя для его сына, у Курмангазы Азыкбаева любимая. Всем гостям народный артист Кыргызстана непременно показывает эти фотографии – Путин, Назарбаев и его уже повзрослевший тезка на инаугурации казахского президента.

Сам Нурсултан о происхождении своего имени распространяться не любит. Таких же Нурсултанов, названных в честь Назарбаева в Кыргызстане, тысячи, говорит он. Еще больше в республике тех, кому имена давали в честь своих, кыргызских президентов – Аскаров, Курманбеков, Алмазбеков.

Малышей Гуляйым зовут в честь политиков страны – президента Алмазбека Атамбаева, бывшего спикера Асылбека Жээнбекова и экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова. И только младшего из четверых близнецов родители назвали именем директора больницы, в которой родились мальчики.

"Алмазбек достаточно спокойный. Асылбек шустрый, позитивный. Кубанчбек тоже шустрый. Самый скромный и спокойный – Камчибек. Он не дерется из-за игрушек. Он совсем другой, похож на девочку, очень нежный. Их характер полностью соответсвует их именам, их статусам", – объясняет мать четверых близнецов.

С сыновьями, как говорят сами родители, они не сюсюкаются. Уменьшительно-ласкательных прозвищ не придумывают. Только по имени и только полностью – Алмазбек, Асылбек, Кубанычбек и Камчибек. Но малыши всей политической подоплеки не понимают и серьезными быть не хотят. Вся квартира озорниками давно расписана, новые обои в квартире ободраны.

Письмо своему тезке второклассник Обама пишет с надеждой – теперь у бывшего американского президента больше свободного времени, возможно, он ответит мальчику из Средней Азии, которого зовут также, как знаменитого политика.

"Нравится, что он лысый, что он умный и добрый. Когда самолет упал тогда президент Обама выразил соболезнования", – говорит Обама Тенизбаев.

Восьмилетнего Обаму дома называют не иначе, как "наш президент". Младший сын Анвара Тенизбаева к такому обращению привык. Остальные протокольные тонкости Обама узнает, когда станет настоящим президентом, говорит его отец.

Говорили людям в очереди: "наш президент пришел, извините, надо пропустить, его зовут Обама"

"Когда мы Обаму уже в третий раз водили в поликлинику – проверить прививки и прочее, нас встречали по-особому. Говорили людям в очереди: "наш президент пришел, извините, надо пропустить, его зовут Обама", – рассказывает он.

Назвать сына Обамой Анвар решил сам. В областном центре, где живет их семья, поступку фермера удивляются до сих пор.

"Вы же знаете, киргизы начинают праздновать рождение детей еще до выписки из роддома. Ну я в день выписки пошел в ЗАГС, сказал, что сын родился. Они спросили имя, а я еще об этом не думал. И тут я вспомнил про Обаму и говорю чиновнице: "А можно его назвать Обамой?". А тогда после выборов его только начинали узнавать в мире. Он только стал президентом. Регистраторша согласилась, только спросила, не будем ли мы с супругой ругаться, и не придем ли мы снова в ЗАГС", – вспоминает отец мальчика.

Сам Обама в себе тоже не сомневается. Будущее его, как ему кажется, предрешено, и он обязательно станет президентом. В случае неудачи политической карьеры Обама готов исполнить мечту отца – стать знаменитым артистом.