Севастополь: выборы без выбора

Специально для Крым.Реалии

Накануне третьей годовщины «исторического воссоединения» Крыма с Россией, которое весь цивилизованный мир именует аннексией украинского полуострова, жителям Севастополя даровали прямые выборы губернатора. Однако закон, который российский парламент города принял 14 марта, отводит горожанам лишь роль статистов в спектакле под названием «Губернаторские выборы».

От «народного мэра» к губернатору

В отличие от других украинских городов, жители Севастополя не избирали «мэра», поскольку главу администрации города с особым статусом назначали в Киеве. Поэтому одним из элементов «российской весны» в городе-герое стало «торжество» прямой демократии на митинге 23 февраля 2014 года, когда несколько тысяч сторонников России отказались подчиняться главе городской администрации Владимиру Яцубе и проголосовали прямо на площади за «народного мэра» Алексея Чалого.

1 апреля 2014 года (уже после аннексии) в Севастополе учредили должность губернатора как высшего должностного лица города. И.о. губернатора стал Алексей Чалый. Однако уже 14 апреля он снял с себя полномочия городского главы в пользу бывшего заместителя командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Сергея Меняйло. От приставки «и.о.» Меняйло избавился только в октябре 2014 года, когда избранные по российским законам депутаты местного Заксобрания утвердили его на этом посту по предложению президента России Владимира Путина.

Однако отношения с теперь уже не киевским, а московским назначенцем у севастопольцев не заладились. В 2015 году горожане активно митинговали против политики кремлевского губернатора, а в 2016 году даже решились на сбор подписей за его отставку накануне выборов в Госдуму. Дабы не искушать судьбу и не испортить процесс легитимации российской власти в Севастополе, Кремль отправил Сергея Меняйло в отставку в добровольно-принудительном порядке. Вместо него руководить «городом федерального значения» назначили молодого и амбициозного технократа Дмитрия Овсянникова.

Чалый и прямые выборы

Не последнюю роль в борьбе с вице-адмиралом сыграл бывший «народный мэр» Алексей Чалый, который в 2014 году стал спикером городского законодательного собрания. Если в течение 2015 года для «любимца севастопольцев» вопрос прямых выборов губернатора не играл приоритетной роли, то после решения уйти в отставку из-за разногласий с городским правительством, Чалый стал активным лоббистом введения прямых выборов губернатора. В начале марта 2016 года он вынес этот вопрос на голосование, однако для его принятия тогда не хватило трех голосов: в поддержку поправки к уставу города проголосовало только 13 из необходимых 16 депутатов.

Летом 2016 года Чалый предложил вынести решение вопроса о прямых выборах на городской референдум, вновь апеллируя к идеалам прямой демократии, которые так воодушевили севастопольцев в феврале 2014 года. Референдум тогда уже экс-спикер предлагал провести одновременно с всероссийскими парламентскими выборами 18 сентября 2016 года. «Сейчас самое время: в сентябре – выборы, и было бы очень удобно вопрос референдума вставлять в выборы», – рассуждал Чалый.

Отставка Сергея Меняйло в июле 2016 года и назначение Дмитрия Овянникова временно исполняющим обязанности губернатора не повлияли на планы Алексея Чалого по изменению системы формирования городской власти. И его усилия не пропали даром: 24 октября 2016 года все те же депутаты Заксобрания единогласно приняли поправки к городскому уставу относительно введения прямых выборов главы «города федерального значения».

Народные поправки

Севастопольцы могли бы праздновать победу, однако разработанный законопроект выборов губернатора особой радости у местной общественности не вызвал. На общественных слушаниях, прошедших 17 января 2017 года, к документу предложили 9 письменных и более 30 устных поправок.

Основные замечания севастопольских общественников касались нескольких аспектов. Во-первых, они ратовали за введение ценза оседлости (определенного периода проживания городе) для будущего губернатора. При этом важен был даже не сам срок проживания (предлагали от года), сколько тот факт, чтобы человек, претендующий на должность городского главы, хотя бы немного пожил в Севастополе и познакомился с его спецификой, а не стал бы очередным «варягом». Однако в городском правительстве тут же отвергли это предложение в связи с тем, что поправка противоречит федеральному законодательству.

«Один момент проекта закона о выборах губернатора Севастополя вызвал оживленные дискуссии в ходе общественных слушаний. Это вопрос так называемого ценза оседлости. То есть о том, что кандидатом в губернаторы Севастополя может быть выдвинуто исключительно то лицо, которое проживало в городе до выдвижения... Данное предложение не соответствует федеральному законодательству», – прокомментировал поправку представитель губернатора в Заксобрании города Михаил Вавилов.

Вторая поправка общественности также не нашла поддержки среди депутатов российского заксобрания города. Она касалась запрета на участие в выборах для военнослужащих срочной службы, которые к городской жизни имеют весьма опосредованное отношение. Однако и в этом случае горожанам отказали, ссылаясь на федеральное законодательство. «Закон гласит, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, включаются в список избирателей, где находится воинская часть», – отметил Вавилов.

Третья поправка была связана с возможностью выдвигать кандидатов не только от политических партий, как предлагал законопроект, но и от общественных организаций, а также самовыдвиженцев. В федеральном законе никаких запретов по этому поводу нет. Поэтому представителям местной власти пришлось искать иные варианты отказа. Например, апеллировать к общероссийской практике, где из 76 субъектов федерации в 72 отсутствует возможность самовыдвижения.

Депутат заксобрания Татьяна Сандулова во время обсуждения законопроекта во втором чтении и вовсе заявила, что в городе просто нет достойных кандидатур, поэтому принцип самовыдвижения в случае его реализации может привести на пост губернатора проходимца.

Наконец, четвертая поправка касалась снижения муниципального фильтра – процента поддержки кандидата в губернаторы депутатами местных муниципалитетов. Согласно федеральному закону России, такой фильтр устанавливается в размере от 5 до 10% от общего числа местных депутатов. В Севастополе сразу взяли максимальную планку в 10%, хотя общественность просила 7% барьер. Однако депутатская комиссия не почитала целесообразным принимать эту поправку, и ее проигнорировали во втором чтении, приняв при этом все шесть замечаний, поступивших от лица врио губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Выборы в отсутствии выбора

Введение прямых выборов губернатора в Севастополе, с одной стороны, должно свидетельствовать о «торжестве российской демократии» в городе-герое. Однако принятая местными депутатами избирательная модель максимально сужает возможности реального выбора, создавая лишь его иллюзию. В условиях политической монополии у «Единой России» и наличия максимального муниципального фильтра наиболее проходимой становится кандидатура от этой партии. Отказ регистрировать кандидатов от общественности или самовыдвиженцев закрывает возможности для прихода во власть человека со стороны. А избиратели-военнослужащие становятся хорошей подстраховкой для власти на случай низкой явки или других неприятных сюрпризов.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников уже начал активную подготовку к будущим выборам и сообщил о своем участии в будущем праймеризе от «Единой России». Очевидно, что он с легкостью победит всех остальных кандидатов, которые, скорее всего, будут иметь статус технических. Конкуренцию мог бы составить Алексей Чалый, но он отказался баллотироваться на будущих выборах еще осенью 2016 года. Других оппонентов в городе нет и пока не предвидится.

Таким образом, имя будущего губернатора Севастополя с большой долей уверенности можно назвать уже сегодня. И от выбора севастопольцев в этом случае уже почти ничего не зависит. Изменить ситуацию сможет только Кремль, если там найдут более достойного кандидата, за которого впоследствии проголосуют жители Севастополя.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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