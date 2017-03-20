Президент Украины Петр Порошенко решил узаконить товарную блокаду Донбасса ‒ после двух месяцев неофициальной блокировки и так называемой «национализации». Ограничение не касается гуманитарных грузов и личных вещей. Часть политиков, экспертов (и не только в Украине) говорит: такой шаг еще больше отдалит Донбасс от Украины. Тем более, главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко приказал считать линию разграничения «официальной границей». Что дальше ‒ очередной референдум или «Путин, введи войска»?

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Кремль меняет стратегию по отношению к подконтрольным боевиками территориям ‒ в течение последней недели об этом один перед другим говорили как украинские, так и российские эксперты, которые следят за событиями на Донбассе. Мы попытались проанализировать, частями какого большого плана являются последние громкие заявления России и представителей группировок «ДНР» и «ЛНР», которые в Украине признаны террористическими.

Шаг 1. «Документы»

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Первый гвоздь вбил российский президент Владимир Путин. Его указ о признании «документов», выданных на оккупированных украинских территориях, взорвал информационное пространство. По швам затрещало и политическое.

С подачи Кремля в России стали действительными не только «паспорта» группировок «ДНР» и «ЛНР», но и дипломы, свидетельства о рождении, документы о заключении и расторжении брака, а также номерные знаки автомобилей.

«Это был абсолютно демонстративный ход, ‒ комментирует политолог Владимир Фесенко. ‒ Это подтверждается тем, что указ был подписан во время переговоров в Мюнхене. И для дипломатов это стало просто шоком. Потому что они договаривались об одном, а тут, оказывается, за кулисами Путин делает совсем другое».

Шаг 2. Экономика

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Удар по крупному бизнесу. Еще не высохли кремлевские чернила на указе о признании «документов» вооруженных группировок, а здесь главарь «ДНР» Александр Захарченко говорит о «национализации» украинских предприятий.

Сепаратисты сразу заявили: налоги платить придется в местную казну. Продукцию, мол, станут поставлять в Россию и в аннексированный Крым. Якобы первая партия – а это 95 вагонов – уже пересекла границу.

«Как вы это не назовите ‒ экспроприация, национализация, конфискация, а простым языком ‒ захват украинских предприятий, передача их олигархам российским ‒ это уничтожило Украину на Донбассе. Это очень опасная стратегия, это очень опасные действия», ‒ завил президент Украины Петр Порошенко.

Шаг 3. Граница

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Была линия столкновения ‒ теперь будет граница. Вот он, очередной выпад боевиков. Причем, граница не простая, а переносная. Для этого выдали специальный указ.

«Если линия фронта через 10 дней будет у Славянска, по этому «указу» это и будет государственная граница, ‒ произнес главарь донецких боевиков Александр Захарченко. ‒ А если через 50 – под Харьковом, то это тоже будет «государственная граница». Понимаете, это линия фронта ‒ линия фронта движется».

Шаг 4. Армия

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Убрать всех неугодных. Эксперты уверены: и «Гиви», и «Моторолу» ликвидировали не случайно. На территории, которую контролируют группировки «ЛДНР», создали «армию», подконтрольную российскому командованию.

«Офицеры, от командира взвода до командира корпуса ‒ это все кадровые офицеры Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому никаких лишних героев ‒ мойщиков машин или охранников супермаркетов ‒ в этом строю быть не может», ‒ говорит военный эксперт Олег Жданов.

Шаг 5. «Интеграция»

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Еще один признак наметившихся изменений ‒ создание так называемого интеграционного комитета «Россия-Донбасс». На днях главари группировок «ЛНР» и «ДНР» приехали в аннексированный Крым и приняли участие в учредительной встрече. Цели не скрывают: это усиление связей с Кремлем на всех уровнях.

«Наше историческое прошлое, настоящее и будущее неразрывно связано с «русским миром», ‒ заявил там главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Признание «республик» может произойти перед выборами. Может, даже в следующем году

Все эти шаги, считают эксперты, делаются в одном направлении ‒ создание из подконтрольных боевикам территорий неких независимых государственных образований, похожих на Южную Осетию.

«Признание «республик» может произойти перед выборами, ‒ считает военный журналист Аркадий Бабченко. ‒ Может даже в следующем году. Потому что это очень хороший популистский шаг. И дальше эти «республики» будут дрейфовать в сторону России».​