В Крым приехала очередная группа иностранных политиков. Российские СМИ выдают их визит за изменение позиции Европы в отношении аннексированного полуострова. Кто на самом деле прибыл на полуостров, выясняли Крым.Реалии.
Российские СМИ сообщают, что с трехдневным визитом на полуостров два десятка депутатов Европарламента (в том числе из Великобритании и стран Балтии) и парламентов некоторых других европейских государств, а также политиков из Бразилии, Кыргызстана и Украины. Публично называют не всех, чтобы помочь им избежать санкций. Из сообщений стали известны имена семерых участников иностранной группы.
СБУ подтверждает факт пребывания без согласования с украинскими властями только пятерых иностранцев: четырех граждан Сербии и одного гражданина Чехии. «Информация относительно граждан Украины в этой делегации пока не подтвердилась», – сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Ялтинские встречи и Мурадов-переводчик
Сразу же после прибытия в Крым иностранцев отправили на Южный берег полуострова: повели на экскурсию в Ливадийский дворец и «выгуляли» по набережной Ялты. РИА Новости (Крым) пишут, что местные жители, с которыми иностранцы общались, гуляя у моря, якобы просили донести до Европы правду о Крыме. Среди таких просителей назван ялтинец Делявер Сейдаметов.
Но Сейдаметов – не просто ялтинец, а местный бизнесмен и глава городского отделения провластного общественного крымскотатарского движения «Къырым». Лидером организации является вице-спикер подконтрольного России парламента Крыма Ремзи Ильясов.
Вместе с Сейдаметовым с иностранцами общалась председатель Ялтинского греческого общества «Возрождение» Любовь Свитайло. Раньше она в Ялте руководила молодежными гуманитарными программами при ЮНЕСКО, а после российской аннексии полуострова поддержала политику Кремля, которая привела к вынужденному прекращению деятельности этой и других международных организаций на полуострове. Свитайло и ее организация теперь организовывают в Крыму провластные мероприятия, в частности празднования греческих и крымскотатарских национальных праздников.
В роли переводчика во время общения с иностранцами выступил вице-премьер подконтрольного России крымского правительства – постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. «Он признался, что переводить с греческого языка на английский для него уникальный опыт», – пишет российское издание РИА Новости (Крым).
В понедельник, 20 марта, европейские политики встретились с подконтрольным России уполномоченным по правам человека в Крыму Людмилой Лубиной, Ремзи Ильясовым, главой Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаевым и провели еще ряд деловых встреч. На полуострове иностранцы планируют находиться до 21 марта.
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Мы изучили информацию о политиках, которые прибыли в Крым. Все они – сторонники радикальных партий Европы, которые не пользуются широкой поддержкой избирателей. Они не скрывают, что поддерживают политику Кремля в отношении Украины и других стран, подвегшихся агрессии с ее стороны.
Сын из семьи сербских радикалов
Одним из самых известных политиков в группе крымских гостей является член президиума Сербской радикальной партии Александр Шешель. По данным открытых источников, он является сыном одного из лидеров Сербской радикальной партии, националиста Воислава Шешеля. В течение двух лет (с 1998-го по 2000-й) тот занимал пост вице-премьера сербского правительства, а позже был осужден Гаагским судом по обвинению в разжигании межнациональной розни, подстрекательстве к геноциду, убийствах, пытках в период распада Югославии. На протяжении одиннадцати лет Воислав Шешель находился в камере предварительного заключения, а в 2014 году был условно освобожден по состоянию здоровья. Обвинения с него сняли в прошлом году.
Мать Александра Шешеля, Ядранка Шешель, тоже является членом Сербской радикальной партии, и в 2012 году пыталась попасть во власть – баллотировалась на пост президента Сербии, но выборы проиграла. Она утверждает, что Сербия должна войти в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном и стать частью Единого экономического пространства.
«Поддерживаем все, что делает Владимир Владимирович»
Сторонником политики российских властей является еще один крымский «гость» – сербский писатель и политолог, профессор крупнейшего сербского вуза – Баня-Лукского университета – Срджа Трифкович. Он высказывался в российских СМИ о незаконности нынешней украинской власти, «экспансии НАТО на территорию Украины для завоевания России». По его мнению, Россия настолько велика, что «может уничтожить доллар и сделать так, чтобы Западная Европа замерзла». Кроме того, Трифкович активно критикует ислам – но это не помешало ему приехать на Крымский полуостров и встречаться с чиновниками-мусульманинами.
Мы за тесное сотрудничество с Россией и поддерживаем все, что делает Владимир Владимирович
В поддержку политики президента России Владимира Путина высказались вице-президент радикальной Сербской партии Милован Бойич и его брат – профессор русского языка Дубравко Бойич. «Мы за тесное сотрудничество с Россией и поддерживаем все, что делает Владимир Владимирович», – заявил крымским СМИ Милован Бойич. Он также заверил, что не опасается санкций за несогласованный с украинскими властями визит на аннексированный полуостров.
Интересно, что на приеме в подконтрольном России крымском парламенте на именной табличке Милован Бойича допустили ошибку в написании его фамилии, пропустив одну букву.
Бизнесмен и сторонник снятия санкций с России
У главы Сербской народной партии Ненада Поповича, который тоже сейчас находится в Крыму, есть свои связи с Россией – экономические. Он вляется владельцем и группы компаний, работающих на российском рынке электроэнергетики, судостроения, ЖКХ, нефтяной, газовой, металлургической и горнодобывающей промышленностей. Сам Попович – противник евроинтеграции Сербии и сторонник более тесных экономических связей страны с Россией.
Председатель отделения Партии независимости Соединенного Королевства в районе Энфилд и Харинги (Лондон) Найджел Суссман во время визита в Крым не только обвинил западные СМИ в искажении информации о России, но и заявил о необходимости снятия с нее санкций.
Такой же позиции придерживается и депутат парламента Чехии Ярослав Голик.
«Группа влияния Кремля»
Эта группа иностранцев – не первая, кто за последние три года посещает Крым без согласования с украинскими властями. На аннексированный полуостров уже приезжали политики из Италии, Сербии, Франции и других стран. Некоторые из них стали фигурантами уголовных прозводств, открытых правоохранительными органами Украины.
В 2015 году украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы вручила уведомления о подозрении французским депутатам, которые накануне незаконно посещали Крым. Им инкриминируют нарушение статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины целью нанесения ущерба интересам государства). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский называет подобные группы иностранцев в Крыму «политическими туристами» и «группами влияния Кремля». По его словам, Кремль формирует пул европейских сторонников, которые затем на различных уровнях пытаются лоббировать вопросы, связанные с отменой санкций в отношении России и возвращения ей прежних политических позиций.
Мы третий год наблюдаем в ПАСЕ группу, которую называем «эхо Москвы». Они все постоянно ратуют за диалог с Россией
Не менее активно лоббисты России работают и в ПАСЕ, говорит Логвинский. «Мы третий год наблюдаем в ПАСЕ группу, которую называем «эхо Москвы». В нее входят немало разных людей. <...> Они все постоянно ратуют за диалог с Россией, ведь в апреле 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию о лишении делегации России права голоса в этой организации, потом она была пролонгирована. Им до зарезу нужно вернуть россиян в зал», – сказал Логвинский в интервью украинским СМИ.
Об уголовной ответственности в отношении нынешней группы иностранцев в Крыму речи пока не идет. Однако СБУ уже запретила пятерым «гостям» въезд в Украину на пять лет.
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