После обстрелов у населенного пункта Водяное в Донецкой области погибли двое украинских военнослужащих, еще семеро ранены. Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, поддерживаемые Россией боевики применили реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию калибра 152 и 122 миллиметра. В группировке «ДНР», со своей стороны, заявили, что украинские силовики 20 марта «сделали попытку прорыва позиций сил« ДНР »на южном участке фронта» вблизи Пикуза (бывшее Коминтерново). (Видео Военного телевидения Украины)
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