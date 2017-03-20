Прошлая неделя не прошла без вранья о Евровидение и о том, что Украина не имеет финансовой возможности для его проведения. Было бы сложно доказать обратное, но прозрачность финансирования и проведения тендеров не оставляет шансов для вранья. Но на этом слухи не закончились: пропагандистские медиа сообщили, что Киев устроил едва ли не «геноцид», отключив водоснабжение в так называемой ЛНР. Однако позже обнаружилось, что это был всего лишь прорыв водопровода из-за обстрелов террористами сомопровозглашенной ЛНР.