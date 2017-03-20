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Фейк: Украина не может профинансировать Евровидение (видео)

Фейк: Украина не может профинансировать Евровидение (видео)
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Прошлая неделя не прошла без вранья о Евровидение и о том, что Украина не имеет финансовой возможности для его проведения. Было бы сложно доказать обратное, но прозрачность финансирования и проведения тендеров не оставляет шансов для вранья. Но на этом слухи не закончились: пропагандистские медиа сообщили, что Киев устроил едва ли не «геноцид», отключив водоснабжение в так называемой ЛНР. Однако позже обнаружилось, что это был всего лишь прорыв водопровода из-за обстрелов террористами сомопровозглашенной ЛНР.

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