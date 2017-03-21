«Пятая колонна» Чалого

Специально для Крым.Реалии

Алексей Чалый вновь бьет в набат. На этот раз экс-«народному» мэру привиделась украинская «пятая колонна». Пообщавшись с журналистом РБК, Алексей Михайлович высказал опасение, что на предстоящих выборах российского губернатора Севастополя могут взять реванш «элиты украинского периода». Кого имел в виду Чалый и чем занимаются украинские ВИП-чиновники и политики в Севастополе спустя три года после «возвращения в родную гавань»?

Штрихи к портрету

Аксакал севастопольской политики Иван Федосович Ермаков – своеобразный эталон городской «элиты», с которого можно писать портреты ее следующих поколений.

С марта 1992 года он занимал должность представителя президента Украины (Леонида Кравчука – авт.) в Севастополе. Представительство президента было прообразом будущей государственной администрации, подотчетным напрямую Киеву. Недаром Ермаков стал объектом ненависти членов местных пророссийских организаций, которые считали, что именно его позиция мешает вывесить над городом бело-сине-красный флаг.

Свою проукраинскую позицию в начале 90-х Ермаков объяснял тем, что «России мы тогда не были нужны», поэтому ему и пришлось стать высокопоставленным украинским чиновником

В 1999 году Ермаков руководил в Севастополе «Злагодой» – неформальным предвыборным штабом Леонида Кучмы. С 2001 возглавлял партию «Трудовая Украина» – провальный политический проект Сергея Тигипко. После того как в 2010 году Ермакова попросили с должности председателя местной ячейки «Сильной Украины» – очередного тигипковского детища, казалось, что неутомимый труженик политической нивы уйдет-таки на пенсию, тем более, что ему уже давно перевалило за 60. Но в 2014 году горожане стали свидетелями новой «реинкарнации» Ивана Федосовича. Неожиданно он возглавил севастопольскую организацию партии «Патриоты России» и стал раздавать многочисленные интервью о том, как все 23 года сочувствовал российской идее. А свою проукраинскую позицию в начале 90-х Ермаков объяснял тем, что «России мы тогда не были нужны», поэтому ему и пришлось стать высокопоставленным украинским чиновником.

Кроме того, он часто выступает в местной прессе в качестве «морального авторитета», клеймя позором Запад, украинские власти и превознося Владимира Путина.

Литературные опусы Ермакова можно считать развлечением пенсионера городского значения, привыкшего быть своим при любой власти

«Никто не отнимет право у русских людей, да и у всего российского народа обеспечить свою безопасность, стратегические государственные интересы, личные интересы каждого гражданина, и, думаю, что это будет справедливо. Надеюсь, даже нисколько в этом не сомневаюсь, что у руководителя государства российского президента Путина хватит для этого мужества и решительности. Тем более, что патриотов, готовых выполнить задачу сдерживания от страшных действий в нашу сторону, страна наша имеет достаточно», – типичный образчик высказываний Ермакова после 2014 года. Впрочем, особого политического веса Ермаков в городе не имеет. На последних выборах в Госдуму он получил 1,9% голосов избирателей. Так что его литературные опусы можно считать развлечением пенсионера городского значения, привыкшего быть своим при любой власти.

Севастопольские ВИПы

В один из первых дней «русской весны» непосвященный в планы операции по взятию Крыма Жунько предложил депутатам горсовета ходатайствовать о присвоении Алексею Чалому украинского гражданства, за что прослыл «предателем» и «бандеровцем»

Намного меньше повезло Леониду Жунько – самому «долгоиграющему» украинскому губернатору Севастополя. Жунько возглавлял Севастопольскую городскую государственную администрацию с 1999 по 2005 год. Впоследствии занимал должность представителя Виктора Ющенко в Крыму. Последняя его работа – директор Национального заповедника «Херсонес Таврический». В один из первых дней «русской весны» непосвященный в планы операции по взятию Крыма Жунько предложил депутатам горсовета ходатайствовать о присвоении Алексею Чалому украинского гражданства, за что прослыл «предателем» и «бандеровцем». Вскоре он лишился должности директора «Херсонеса» и сейчас находится на политической пенсии.

Бывшему лидеру севастопольской организации Партии регионов Валерию Саратову всегда нравился Владимир Путин. Нравился до такой степени, что в начале нулевых в его команде стали разыгрывать тему «преемника». Через городские СМИ до населения доносили месседж: Жунько передаст власть Валерию Саратову так же, как престарелый Ельцин передал ее молодому и перспективному Владимиру Путину.

Правда, назвать молодым будущего главу СГГА в те времена можно было лишь с натяжкой. Он родился в 1953 году, побывал парторгом на заводе Ленина, секретарем Нахимовского райкома КПСС, членом городского бюро горкома КПСС. В 90-е вместе с коллегами-комсомольцами активно занимался первичным накоплением капитала. С 1999 года занимал разные государственные должности: главы Балаклавской РГА, городской налоговой, председателя Севгорсовета и, наконец, в 2010-2011 годах – главы Севастопольской городской государственной администрации.

Весной 2014 года Саратов и его единомышленники создали в Севастополе ячейку российской партии «Родина», которая с треском провалилась на выборах в сентябре 2014 года. Спустя 15 месяцев бывший лидер севастопольских «регионалов» скоропостижно скончался в Москве. Выходцы из его бизнес-семьи продолжают контролировать городскую организацию «Родины», но на местном политическом ландшафте партия почти не отсвечивает. Их усилия сосредоточены главным образом не на планах возвращения к власти, а на защите всего того, что было нажито «непосильным трудом» за время, когда Саратов и Партия регионов безраздельно господствовали в городе.

Последний глава СГГА Владимир Яцуба предпочел статус украинского пенсионера и вернулся на родину в Днепропетровскую область, поскольку именно там сосредоточены его собственность и бизнес-активы. А вот судьбы выходцев из «команды Яцубы» сложились по-разному.

Бывший заместитель главы СГГА Дмитрий Белик вступил в «Единую Россию» и стал депутатом Государственной Думы. Другой замглавы СГГА Федор Рубанов (его называли «человеком Новинского») пока не при делах, хотя в прошлом году ходили слухи, что он пытался устроиться на работу в правительство Овсянникова. Бывшего секретаря Днепропетровского горкома КПСС, одного из создателей «Батькiвщини», а впоследствии – активного члена Партии регионов и правую руку Владимира Яцубы Виктора Драченко часто видят в Крыму. Говорят, что здесь у него элитная недвижимость на ЮБК, где он и наслаждается заслуженной пенсией. С 2014 года Драченко почувствовал в себе поэтический дар, пишет стихи и проводит в Севастополе встречи с почитателями своего таланта.

Самый главный олигарх

Когда Чалый и его сторонники говорят об «украинской пятой колонне», в первую очередь на ум приходит фамилия Павла Лебедева. Лебедев, бывший депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко, впоследствии перешедший в Партию регионов, до 2014 года входил в топ-100 самых богатых людей Украины. В 2012-2014 годах занимал должность министра обороны и считался человеком, особо приближенным к семье Виктора Януковича.

Значительная часть бизнес-активов Лебедева сосредоточена в Крыму, поэтому неудивительно, что уже 21 февраля 2014 года он бежал из Киева в Севастополь и вскоре получил российское гражданство

Значительная часть бизнес-активов Лебедева сосредоточена в Крыму, поэтому неудивительно, что уже 21 февраля 2014 года он бежал из Киева в Севастополь и вскоре получил российское гражданство. В бытность Лебедева депутатом и министром обороны связанные с ним бизнес-структуры аккумулировали здесь колоссальную земельную собственность. Экс-олигарх имеет интересы в строительном и туристическом бизнесе, а также сельском хозяйстве. Осенью 2014 года выдвигался в Законодательное собрание Севастополя от партии «Родина», под зонтиком которой собрались бывшие севастопольские «регионалы», однако выборы проиграл, чему, видимо, не очень расстроился, так как смог установить хорошие отношения с адмирал-губернатором Меняйло.

После формирования летом прошлого года политического дуэта Овсянников-Чалый его бизнес-интересы оказались под угрозой, так как лоббируемые тандемом проекты предлагают в числе прочего и «раскулачивание» Лебедева. Сам Лебедев не сидит на месте и пытается заручиться поддержкой в Москве, где, особенно в военном руководстве, помнят о том, что именно благодаря ему в первые дни «крымской весны» украинские воинские части не оказали никакого сопротивления «зеленым человечкам».

...и другие

Коллега Лебедева и бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Вадим Колесниченко во многом разделил судьбу своего старшего товарища. В марте 2014 года он активно призывал севастопольцев голосовать «за Россию», однако по «возвращении в родную гавань» оказался в опале. Колесниченко «пролетел» на выборах в российское Заксобрание, но впоследствии смог найти дорожку к экс-губернатору Сергею Меняйло и даже успел короткое время побыть его политическим советником. В конце прошлого года озвучивал свои губернаторские амбиции, однако вероятность того, что он сможет преодолеть «муниципальный фильтр», стремится к нулю. В настоящий момент Колесниченко преподает в Черноморском филиале МГУ.

Серьезно говорить об электоральных перспективах этой команды матросов с затонувших кораблей не приходится

Немало украинских чиновников-пенсионеров нашли себе последний приют в партии «Справедливая Россия». Среди них бывший руководитель НДП и глава Ленинской районной администрации Валентин Борисов, замглавы Севастопольской городской администрации при Кучме и Ющенко, лидер местных БЮТовцев, впоследствии перешедший в Партию регионов, Игорь Локтионов, бывший начальник управления образования, «регионал» Сергей Круглов и другие. Серьезно говорить об электоральных перспективах этой команды матросов с затонувших кораблей не приходится.

В середине 90-х Киев, определив для Севастополя особый статус, сделал ставку на местную номенклатуру, которая получила областные штаты, привилегии и отсутствие общественного контроля. Некоторое время эта тактика казалась оправданной. Но весной 2014 года севастопольские чиновники без особых рефлексий перешли на сторону российских победителей, желая сохранить свои земельные наделы, собственность и бизнес, в которые они конвертировали свой статус госслужащих. Защита своих экономических интересов, а отнюдь не мечты о реванше, будут оставаться стержнем их «политики». При всех властях, государствах и режимах.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель

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