Проникнуть в ряды боевиков с помощью магии, стать «гражданином» группировки «ДНР» и избавиться от этого «гражданства» только через шесть дней – простому человеку такие достижения не под силу. Здесь нужен ... Джигурда! Эпатажный российский актер не только установил все эти рекорды – оказывается, его появление в числе «граждан» группировки «ДНР» служила благородной цели – возвращению Донбасса под контроль Украины! Так ли это, и что по этому поводу думает СБУ? (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)