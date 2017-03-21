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Применил магию для спасения людей: как Джигурда стал «гражданином» «ДНР» (видео)

Применил магию для спасения людей: как Джигурда стал «гражданином» «ДНР» (видео)
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Проникнуть в ряды боевиков с помощью магии, стать «гражданином» группировки «ДНР» и избавиться от этого «гражданства» только через шесть дней – простому человеку такие достижения не под силу. Здесь нужен ... Джигурда! Эпатажный российский актер не только установил все эти рекорды – оказывается, его появление в числе «граждан» группировки «ДНР» служила благородной цели – возвращению Донбасса под контроль Украины! Так ли это, и что по этому поводу думает СБУ? (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)

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