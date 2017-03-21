Белорусы решились на протест. Второй месяц подряд во всех регионах страны проходят митинги протеста против нищеты, экономической политики властей, которые перерастают в требования смены правительства и президента, свободных выборов. Первопричиной протестов стал так называемый «налог на дармоедов», который правительство президента Александра Лукашенко наложило на людей, не имеющих работы. Но на защиту своих прав вышли не только безработные, но и многие рядовые белорусы, страдающие от высоких цен, низких зарплат и невозможности заниматься собственным бизнесом. Александр Лукашенко сначала сделал шаг назад, приостановив действие своего декрета, но в конце концов вернулся к привычной политике репрессий и запугивания.

С середины февраля в Беларуси состоялись 20 массовых акций протеста в 17 городах. С начала марта в стране были арестованы более 200 активистов оппозиции, блогеров, журналистов и участников демонстраций против так называемого налога на дармоедов. Десятки из них получили сроки заключения до 15 суток.

Согласно декрету президента Лукашенко, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в бюджет около 200 евро в год. После первых митингов Александр Лукашенко заморозил уплату налога до конца года, но протестующие добиваются полной отмены сбора и от экономических требований перешли к политическим.

Люди хотят работы и свободных выборов

«Нет декрету номер 3, нет декрету номер 3, мы не рабы!» ‒ скандируют люди в разных городах Беларуси.

Участник акции протеста Григорий Дичковский из города Пинска рассказал Радiо Свобода, почему он лично вышел на площадь.

У меня семья, двое детей, я их не могу прокормить. У меня много знакомых, которые вообще работы не имеют

​«Я работаю за 200 рублей (100 евро). Я человек с высшим образованием в области радиоэлектроники, я не могу устроиться на работу, которая мне нравится. Заканчивается контракт, и я не знаю, буду ли я работать или нет. Я ездил на работу в Россию, в Балтику, Польшу. Так что, я всю жизнь должен ездить? У меня семья, двое детей, я их не могу прокормить. Я уже устал ездить как работник. А потом еще говорят, что я тунеядец. Дайте мне достойную работу. Но у меня много знакомых, которые вообще работы не имеют».

На вопрос, что же нужно теперь делать в Беларуси, Григорий Дичковский тоже имеет свой ответ.

Надо саму власть менять. Надо признать, что она не умеет и не знает, как действовать

​«И дело ведь не в декрете номер три, ‒ говорит он. ‒ Будут четвертый, пятый, шестой, седьмой декреты. Надо саму власть менять. Надо признать, что она не умеет и не знает, как действовать, поссорилась и с Россией, и с западными странами. Надо менять избирательную систему, отменить право избираться президентом более чем на 8 лет. Такого нет ни в одной стране, только в Северной Корее и, возможно, в каких-то африканских странах».

Испытание курса на либерализацию

После начала российско-украинской войны, аннексии Крыма и интервенции России на Донбассе Александр Лукашенко испугался повторения подобного сценария в Беларуси и пошел на ослабление репрессий во внутренней политике, выпустил на свободу политзаключенных, начал диалог с Западом, который в ответ отменил санкции против белорусской власти. И вот два года подряд в Беларуси никого не задерживали на несанкционированных митингах, не арестовывали, только штрафовали. В парламент впервые за долгое время попали два оппозиционных депутата, появились признаки мягкой «белорусизации».

Но первое серьезное испытание политики «либерализации» оказалось опасным для этих достижений.

Александр Лукашенко первые две недели протестов молчал, а потом публично дал указание МВД по обузданию «маршей недармоедов».

Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов

​«Жесткая ответственность за нарушения. Останавливать всякие попытки. Это не касается людей, которые хотят на себя обратить внимание, и которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов», ‒ заявил Лукашенко.

Против организаторов и участников акций протеста началась волна дискредитации в государственных СМИ, запугивание кровавыми событиями в Киеве во время Революции Достоинства. Начались массовые аресты организаторов и активных участников протестов. Всю прошлую неделю длился судебный конвейер в Минске, Гомеле, Могилеве, Гродно и других городах. За решеткой на 10-15 суток оказались почти все потенциальные лидеры протестов, оппозиционные политики и популярные блогеры, а также активисты движения анархистов, которые принимают заметное участие в протестах.

Возобновит ли Евросоюз санкции в отношении официального Минска?

Европейский союз с недельной паузой выступил с осуждением новой волны репрессий в Беларуси.

«Последние события в Беларуси отметили необходимость более широкого процесса демократизации в стране. Должна быть обеспечена свобода союзов и собраний. Недавно задержанные мирные демонстранты, среди них и журналисты, освещающие события, должны быть немедленно освобождены», ‒ говорилось в обращении спикера службы зарубежной деятельности ЕС.

Параллельно же в Минске проводят встречи с Александром Лукашенко представители ОБСЕ, отдельных государств ЕС и МВФ. Беларусь рассчитывает на 3,5 миллиарда американских долларов кредита от МВФ ‒ рычаги для воздействия на Минск есть, но Запад не спешит ими пользоваться.

Ведущие белорусские оппозиционеры Андрей Санников, Станислав Шушкевич и Николай Статкевич уже обратились в Европейский союз с предложением возобновить санкции в отношении руководства Беларуси до полного прекращения репрессий против политических и общественных активистов и независимых журналистов. Зато кампания «Говори правду» в своем заявлении призвала ЕС не возвращать санкций, так как это ухудшит ситуацию с правами человека, негативно скажется на экономике страны, а также сделает Беларусь еще более зависимой от России.

Остается страх перед российской агрессией Кремля в отношении Беларуси ‒ эксперт

Литовский политолог Витис Юрконис убежден, что пока Брюссель не готов к возвращению санкций против официального Минска.

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У европейских политиков сохраняется большой страх относительно российской агрессии Кремля в отношении Беларуси

​«Я думаю, что Евросоюз сохранит попытки налаживания диалога. Это видно уже сейчас. В Минске судят задержанных во время мирных акций, а Лукашенко в этот же день встречается с европейскими чиновниками. Дело в том, что у европейских политиков сохраняется большой страх относительно российской агрессии Кремля в отношении Беларуси. Этот страх подогревается учениями «Запад-2017», например. К тому же Брюссель не может очень быстро реагировать на события, он очень инертный. Эта инертность останется в ближайшее время, поэтому, кроме заявлений, ничего ожидать от Евросоюза белорусам не стоит. Само содержание отношений между Евросоюзом и Беларусью меняться не будет», ‒ отмечает Юрконис.

Следующая крупная акция протеста против политики Александра Лукашенко запланирована в Минске на 25 марта. Наблюдатели опасаются столкновений демонстрантов с милицией, избиений и массовых арестов, что могло бы подорвать попытки диалога Минска с Западом и возврат к прежнему патрону ‒ Москве, как это произошло после разгрома оппозиции в 2010 году, считает минский политолог Арсений Сивицкий.

Белорусские силовики традиционно ориентируются на Россию. И поэтому ухудшение белорусско-западных отношений будет в пользу России, как это было в 2010 году

​«У силового блока в правительстве Беларуси есть желание сорвать диалог между Минском и Западом, ‒ отмечает политолог. ‒ И протестные акции дают возможность для группировки, которая пытается подорвать процесс нормализации отношений между Беларусью и Западом. Пока ситуация не критична, западные партнеры не воспринимают такие шаги белорусских силовиков как непропорциональный ответ. Поэтому оснований для возвращения санкций нет. Но существует риск, что этой ситуацией смогут воспользоваться группировки во власти, продвигающие жесткий сценарий. Белорусские силовики традиционно ориентируются на Россию. И поэтому ухудшение белорусско-западных отношений будет в пользу России, как это было в 2010 году. Потому что в таком случае Россия сможет усилить свое влияние на Беларусь во всех сферах».

Протесты будут нарастать ‒ политик

Протесты будут нарастать, убежден лидер белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин.

«Для этого есть много причин, но главная из них ‒ это экономика. Пока я не вижу возможности у государства решить социальные проблемы людей. Власть загнала страну и людей в тупик», ‒ отмечает Калякин.

Белорусская экономика попала в рецессию из-за чрезмерных связей с Россией, откуда Беларусь в последнее время потеряла субсидии, энергоносители по льготным ценам и рынки сбыта для промышленных и сельскохозяйственных товаров.