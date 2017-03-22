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После плодотворной недели многие хотят побыть наедине с собой. В этом выпуске поговорим о том, чем можно заняться дома.
Luğat (словарь): оставаться дома – evde qalmaq. Cегодня я осталась дома – Men bugün evde qaldım.
Находясь дома, можно заняться домашними делами и разобрать ненужные вещи.
Luğat (словарь): домашние дела – ev işleri,ev vazifeleri, разобрать ненужные вещи – kerek olmağan şeylerni seçip baqmaq.
Смотреть фильм – filmni seyir etmek, читать книгу – kitapnı evde oqumaq
Оставаясь дома, всегда можно найти чуточку времени, чтобы посмотреть любимый фильм и почитать книгу.
Luğat (словарь): Смотреть фильм – filmni seyir etmek, выбирать фильм – filmni seçmek, сегодня я смотрю фильм одна – men bugün filmni bir özüm seyir etem, читать книгу – kitapnı evde oqumaq, читать книгу дома – kitapni evde oqumaq.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com
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