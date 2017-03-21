Президент Украины Петр Порошенко решил сделать товарную блокаду Донбасса законной. Это произошло после двух месяцев неофициальной блокировки и так называемой «национализации». Ограничение не касается гуманитарных грузов и личных вещей. Часть политиков, экспертов (и не только в Украине) говорит: такой шаг еще больше отдалит Донбасс от Украины. Кремль, в свою очередь, признал действительными паспорта группировок «ДНР» и «ЛНР». А во время визита в Крым глава «ЛНР» Игорь Плотницкий объявил, что хочет пойти по крымскому сценарию: провести «референдум» о «присоединении» к России.