Недавно двух украинских разведчиков взяли в плен в группировке «ЛНР». На видео допросов, которое выложили боевики, военнопленные говорят, что они якобы виновны в убийствах лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР». По словам психологов, состояние пленных на записи свидетельствует о применении к ним запрещенных методов допроса. Эксперты отмечают ‒ не исключено, что заложников могут использовать в большой политике, чтобы представить Украину как «страну-террориста».

«Подрыв машины главаря группировки «ДНР» по маршруту следования на пункт пропуска «Успенка». Втереться в доверие к «Гиви», ‒ сказал на допросе у луганских боевиков военнопленный Сергей Иванчук.

Второй украинский военнопленный, Иван Деев, на видео признается, что он якобы убил боевика группировки «ДНР» Арсена Павлова по прозвищу «Моторола».

«Якобы в Каменец-Подольском тренировался на лифтах, как правильно подрывать их», ‒ сказал Деев на допросе.

Кадры с обысками и допросами тиражируются в российских медиа. Известие о пленных украинских разведчиках вызвало немалый ажиотаж среди боевиков. С военнопленных могут сделать аналог российских спецназовцев ГРУ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых обменяли на Надежду Савченко, говорят эксперты. Для боевиков это повод продемонстрировать миру, что «в ВСУ также есть диверсанты», говорит народный депутат и координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук.

В своем официальном заявлении Министерство обороны Украины сообщило, что бойцы выполняли штатные задачи, но не вели подрывную работу.

Допрос или манипуляция?

А эксперты забили тревогу ‒ их обеспокоило странное поведение пленных на выложенном видео.

«Человека «колбасит». Это типично для нейролептиков (психотропные препараты ‒ ред.), когда ему хочется вот так изогнуться. Ему говорят: нет-нет, сиди ровно, а он не может. Речь очень плавная ‒ то есть, речь и тело не синхронизированы», ‒ комментирует видео допроса социальный психолог Олег Покальчук.

Психолог уверен: луганские боевики перестарались. Состояние пленных разведчиков говорит лишь о применении так называемым «министерством госбезопасности ЛНР» запрещенных медикаментозных методов допроса.

«Если за дело берутся специалисты, то это, как правило, своего рода коктейли. Нейролептики, которые подбираются соответственно массой тела. Введение препаратов может быть совершенно не маркировано. Это может быть сигарета или вода», ‒ говорит Покальчук.

Кроме того, он добавляет, что параллельно с нейролептическими средствами к военнопленным могли применять и словесное внушение.

«Это не прямой гипноз, как в кино, а такая мягкая технологическая работа, которая расшатывает сознание и позволяет эффективно манипулировать человеком», ‒ замечает психолог.

Плен у боевиков: допрос в режиме нон-стоп

Еще один живой свидетель специфических методов дознания от группировки «ЛНР» ‒ Владимир Жемчугов. 29 сентября 2015 года во время выполнения очередного боевого задания Жемчугов потерял обе руки и зрение. Боевики захватили его в бессознательном состоянии. 17 сентября 2016 года он был освобожден из плена, прошел реабилитацию в Германии, что позволило частично восстановить зрение.

Бывший военнопленный вспоминает детали своего пребывания в плену боевиков. Говорит: допрашивали в режиме нон-стоп ‒ почти круглосуточно, в перерывах между тяжелыми операциями.

«Днем на допросы приходили офицеры, а ночью меня допрашивали охранники. Им давали указания, чтобы я бредил, что-то говорил, кого-то звал на помощь... они поддерживали разговор», ‒ говорит Владимир Жемчугов.

Сейчас он продолжает лечение в Германии. Но за тем, что происходит на оккупированных территориях, следит. И тоже заметил нечто странное в поведении пленных разведчиков.

«Тот молодой человек – по нему видно, что он под воздействием каких-то препаратов», ‒ замечает бывший военнопленный.

«Ответ» за Гаагу

На гибридной войне и допросы ‒ гибридные. Народный депутат Дмитрий Тымчук отмечает: разведчиков взяли в плен почти месяц назад, а кадры допросов выложили только сейчас. Как «ответ» за Гаагу.

«Так называемые «свидетельства», очевидно, выбиты разными методами. Они будут использоваться не только для дискредитации на нынешнем этапе сил специальных операций и украинских спецслужб, но они также будут подшиты в дела, которое ведет Следственный комитет России, который выполняет политический заказ, чтобы представить в международных инстанциях Украину как «страну-террориста», ‒ сказал в комментарии для «Донбасс.Реалии» Дмитрий Тымчук.

Заложники боевиков давно стали разменной монетой большой политики. Фактически военнопленные даже не обладают соответствующим статусом, ведь официально на востоке Украины нет войны.

«Надо бороться за всех. Мне очень обидно, что Джонни Депп вышел с плакатом «Я ‒ Сенцов», а у нас до сих пор только Тарас Тополя из группы «Антитела» на концерте в Кривом Роге делал заявление в поддержку блокады с единственным требованием ‒ освободить наших пленных», ‒ говорит волонтер Николай Колесник.

Тем не менее, сейчас примеру Джонни Деппа начинают следовать и украинские звезды.

Ученого Игоря Козловского уже 400 дней держат в плену боевики группировки «ДНР». К флешмобу с требованием освободить его уже присоединились Джамала, Дмитрий Шуров, группа «Бумбокс» и другие.

Кто заступится за украинских разведчиков Иванчука и Деева, чтобы их фамилии тоже появились в списке на обмен? В плену боевиков, только по официальным данным, продолжают оставаться 118 украинцев.