В Крыму следователи российской ФСБ третий месяц продолжают доследственную проверку в отношении жительницы Симферополя, матери двоих детей Натальи Харченко. Российские спецслужбы интересует файл на ее компьютере – следователи усматривают в нем нарушение российского законодательства. Все время, пока продолжается расследование, семья живет под контролем ФСБ и под грузом осуждений от родных и знакомых.

Наталья Харченко и ее супруг Андрей Виноградов придерживаются проукраинских взглядов и не скрывают этого. После аннексии Крыма семья поддерживала Украинский культурный центр на полуострове. А в январе этого года к ним домой нагрянули оперативники, которые провели обыск и изъяли всю технику. Тогда выяснилось, что в ФСБ проводят доследственную проверку в отношении Натальи Харченко по статье 280.2 Уголовного кодекса России (призывы к экстремизму).

Спустя почти три месяца проверка так и не завершена, а супругов продолжают допрашивать. Андрей Виноградов лишился работы, после обыска его попросили уволиться по собственному желанию. Крым.Реалии выясняли, как теперь живет семья.

«На 99% решение в отношении супруги уже принято»

На прошлой неделе супруги в очередной раз побывали на допросе в ФСБ. Андрей Виноградов рассказывает, что следователь Игорь Скрипка накануне позвонил им и предложил забрать изъятую ранее технику.

«Когда мы пришли, он сказал, что технику нам не вернет, но у него к нам есть вопросы. И начал расспрашивать, кому из нас какой компьютер принадлежит. Мы отказались говорить, сославшись на статью 51 (Конституции России – КР). Тогда следователь сказал, что в таком случае возложит все обвинения на хозяина помещения, где был обыск, то есть на моего тестя», – рассказал он Крым.Реалии.

Следует отметить, что Игорь Скрипка также ведет уголовные дела в отношении заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. В частности, он выносил решение о принудительной психиатрической экспертизе Умерова, а затем инициировал допрос по этому же делу его российского адвоката Николая Полозова, тем самым «выбив» его из защиты.

Что конкретно вызвало претензии российских спецслужб к Наталье Харченко, пока не ясно. Изначально вопросы у российских силовиков были по отношению к ее странице в социальной сети «ВКонтакте», на которой якобы было опубликовано ее фото в камуфляже с украинским флагом на фоне крымских пейзажей. Теперь же выясняется, что претензии имеются к файлу, выявленному следователем на одном из компьютеров, изъятых у супругов.

Они нашли в одном из изъятых компьютеров файлы, которые считаются неприемлемыми для России

«Они нашли в одном из изъятых компьютеров файлы 2014 года, скачанные Натальей из интернета, которые считаются неприемлемыми для России. В них говорится, что Россия – это мировое зло, с которым нужно бороться. На данный момент это основная претензия. Обвинений официально нам не выдвинули, но те вопросы, которые задавали на последнем допросе, свидетельствуют, что на 99% их решение в отношении моей супруги уже принято», – рассказал Виноградов.

Сама Наталья Харченко не может распространять подробности допроса, поскольку ранее с нее взяли подписку о неразглашении информации.

Адвокат Эдем Семедляев на допрос допущен не был, но информацией располагает. Он подтвердил, что следователя ФСБ интересует файл, найденный в изъятом компьютере.

Скорее всего, уголовное дело будет возбуждено за призывы к экстремистской деятельности

«В нем нашли какие-то высказывания экстремистского толка. Но пока не ясно, что за высказывания. Уголовного дела пока нет, но, скорее всего, оно будет возбуждено по статье 280.2 Уголовного кодекса России, то есть призывы к экстремистской деятельности», – говорит он.​

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Как выяснилось, на допрос в ФСБ также вызывали родителей Натальи Харченко, которые не разделяют взглядов своей дочери.

В крымском управлении ФСБ информацию о ситуации с супругами не комментируют.

«За Украину я готова умереть»

Супруги утверждают, что их допросы в ФСБ сопровождаются психологическим давлением и предложениями покинуть полуостров.

Наталья Харченко рассказывает о поучениях от следователя: «Он говорил: у тебя двое детей, и можно на этом не останавливаться вместо того, чтобы «заниматься чепухой». Меня обуревает злость на допросах, потому что я не считаю Крым территорией России. Почему на территории Украины я должна отвечать по законодательству России? Я это высказала в лицо следователю. Он в ответ промолчал».

Наталья и Андрей также столкнулись с осуждением со стороны родственников и знакомых.

В Крыму все советуют нам сидеть тихо и не высовываться. Тебя не тронут, пока ты будешь сидеть или молчать

«В Крыму все советуют нам сидеть тихо и не высовываться. Это политика 95% населения. Тебя не тронут, пока ты будешь сидеть или молчать. Это говорят и родственники, и знакомые. И мы сами понимаем, что чем меньше в Крыму будет таких людей, как мы, тем меньше «головняка» у ФСБ. Хотя другим крымским украинцам нас, как оказалось, ставят в пример», – говорит Андрей Виноградов.

Его супруга тоже поддержки в родной семье не нашла: «Кроме мужа, меня никто не поддерживает. Родители считают, что я поступила безрассудно и глупо. Но я не боюсь и ни о чем не жалею. Я бы хотела, конечно, выехать из Крыма, но сейчас денег особо нет. Несмотря на то, как дальше сложится моя судьба, хочу сказать, что я – гражданка Украины и я не боюсь того, что меня могут посадить. За Украину я готова умереть».

Экономические проблемы в этой семье связаны, в том числе, и с вниманием к ней со стороны ФСБ. После того, как на работе Андрея Виноградова узнали об обыске, его попросили уволиться. Найти новое место удалось. Но об истории с ФСБ новый работодатель не знает. Андрей об этом не распространяется, опасаясь потери и этого источника дохода.