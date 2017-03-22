Крымские газеты пишут о визите на полуостров иностранных политиков, в том числе депутатов Европарламента, об ирландском учителе, переехавшем в Крым, а также возмущаются ответами чиновников.

«Крымская правда» в статье «Все флаги в гости будут к нам» пишет о визите в Крым европейских политиков.

«Среди них депутаты Европарламента и национальных парламентов Великобритании, Чехии, Литвы, Латвии, Венгрии, Черногории, Сербии, бразильские, киргизские и украинские политики.

Депутат Народной скупщины Сербии от Сербской радикальной партии (СРП) Милован Бойич передал крымчанам поздравления лидера партии Воислава Шешеля и подчеркнул, что Сербия – исторически дружественная России страна, а СРП последовательно выступает за сотрудничество и интеграцию в военной, экономической и других сферах. Главной целью визита иностранных парламентариев Бойич назвал «прорыв информационной блокады». Пример Косово, по его словам, ярко иллюстрирует применение Западом двойных стандартов».

«Крымская газета» подготовила материал о преподавателе английского языка. Ирландец по происхождению Подриг Мэгра три года назад перебрался из Чехии в Крым на постоянное место жительства.

Сейчас большинство крымчан становятся более русскими, чем они были до присоединения

«Он приехал в полюбившийся ему ранее Крым к старому другу и за новыми ощущениями после девяти лет жизни в Чехии. Крымскотатарская культура, местные еда и традиции засели так глубоко в душе впечатлительного ирландца, что теперь о переезде куда-либо он вообще не задумывается. Здесь он все так же занимается любимым делом, наслаждается жизнью и объясняет всем, кто сомневается в Крыме, что это рай на земле», – пишет газета.

Говоря об изменениях в Крыму, ирландец отмечает: «Сейчас я ощущаю некие цивилизационные изменения. Несмотря на то что крымская культурная основа всегда была русской, сейчас большинство крымчан сознательно становятся более русскими, чем они были до присоединения».

Газета «Авдет» разместила комментарий главного редактора газеты «Къырым» Бекира Мамута. Журналист написал ответ заместителю главы российской администрации Симферополя Руслану Якубову. Чиновник не согласился с позицией, высказанной Рустемом Озенбашлы в одном из материалов на тему решения Мирновского сельского совета.

«В статье автор публикации отмечает, что якобы никто из представителей власти никак не отреагировал на данную ситуацию, связанную с публичным обсуждением решения депутатов сельского совета», – подчеркивает в своем письме в адрес редакции Якубов.

Удивительно: ваш небольшой материал стал причиной того, что серьезные чиновники пишут полные обиды послания совета

Речь идет о ксенофобских комментариях в социальной сети из уст учительницы Мирновской школы. В ходе проверки выяснилось, что страница педагога якобы была взломана, а комментарии писала не она.

«Удивительно: не переписка шовинистов-ксенофобов, а именно ваш небольшой материал стал причиной того, что серьезные чиновники, потеряв покой и свое драгоценное время, пишут полные обиды послания совета», – возмутился Бекир Мамутов.