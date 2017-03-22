Российский МИД «в честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией» записал песню «Севастополь – знамя», чем немало потешил публику в соцсетях.

Музыкальный «подарок» представила публике «говорящая голова» российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. К удивлению многих, песня оказалась ничем не примечательным шансоном.

Судя по комментариям в соцсетях, интернет-общественность МИДовский «подарок» совсем не впечатлил.

Владимир Андронаки

Пошловатый шансон с завываниями саксофона –​ заурядный ресторанный "медляк". И стишата –​ банальщина. Напрасно это кухонное творение прикрыли потрясающей картиной Дейнеки.

Не думал, что у Захаровой такой странный музыкальный вкус

Pavel Taranin

Сакс нормальный, но от шлягерно-бандитской гармонии, если честно, блевать тянет, не к месту тут рестораннное нытье

Игорь Михайлов

Трехлетие санкций российский МИД отметил песней лозунгом в смысле которого я потерялся на 2 куплете. Удивительно как можно быть настолько бездарными и эффективными одновременно. Серость впрочем рулит не только у нас

Сергей Плотников

У них, похоже, весь МИД РФ поет и пляшет))) Лучше бы дипломатией занимались, клоуны и шуты!!!

Глотаў Канстанцін

Я сперва прочел: "МИД подарил крымчанам ПЕНСИЮ".

Думаю, так Медведев вроде сказал, что на пенсию денег нет.

Присмотрелся –​ оказывается песню )

На нее деньги есть

Олег Мельник

Я так понял, что зарплаты и пенсии, теперь то же песнями выдавать будут (спел и доволен)?!

Ирина Абдуллаева

...Ресторанная песня, под отбивную и стопку водки.Спасибо, конечно за подарок. А можно деньгами???

Олег Главацкий

Да ладно вам. Что было, то и подарили. Балованые вы...)

Ярослав Косенко

Извините за мой французский –​ песня говно

Андрей Ульман

Захарова должна ее спеть, выж все видели КАК она прэлесно пляшет., а в общем , "Денег нет, но вот вам песня !"

Bohdan Yaremenko

Не втримаюсь.

Іноді навіть потворне досягає такого ступеню виродженості, аморальності, викликає таку величезну відразу, що гідне бути виставленим на показ. Кунсткамера.

Російські дипломати написали пісню про Севастополь.

Ідіотизм, святість і воровская естетика давно нерозлучні в російському житті

​Ну, як пісню? Такий собі стиль "а-ля воровайки" –​ дешевий кабацький шансон. Підкреслену вульгарність стилю органічно доповнюють згадки в "ліриці" пісні про "святую руцкую зємлю –​ Крим". Ідіотизм, святість і воровская естетика давно нерозлучні в російському житті.

З морально-есетичним рівнем російської дипломатії вже давно все ясно –​ з часів лавровського "мудаки, бля" і захаровської калінки під шафе.

Але політико-ідейна деградація, перепрошую за вислів, російської дипломатії продовжується: не можемо позбутися міжнародних санкцій, не можемо забезпечити визнання світу, що наші громадяни в Криму проживають на законно російській території, "денег нет" –​ то давайте напишемо пісню.

Раніше у росіян все ж таки були більш патетичні пісні про кораблі, що йдуть на дно…

Александр Мацука

Тут все чесно Захарова написала: «Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года.» Ви тільки вслухайтесь – такий собі крутий шансонний медляк у виконанні ресторанного лабуха, пацани з золотими ланцюгами на шиях, Гоблін, ряжені «казаки»... Тобто, вітаємо вас, кримчани, у нашому шалмані. Тут вхід -- рубль, а вихід – два. Текст і музику мабуть на колегії МЗС РФ схвалювали.

В свою очередь, известный российский журналист Игорь Яковенко считает, что после крымской авантюры Кремля россиянам уже не до праздничного пения:

Мария Захарова поздравила жителей Крыма и всех россиян с тем, что три года назад был подписан документ, по которому Крым и Севастополь были объявлены территорией России, и подарила крымчанам самое дорогое из того, что у нее было при себе. Самым дорогим у нее оказалась песня, которую написал сотрудник департамента МИДа РФ Василий Харитонов. Песня называется «Севастополь знамя». Там, естественно, про то, что «Крым – святая русская земля», а также про то, что «от Петра до нынешних времен…», и далее что-то про непобедимый русский флот... Одним словом, текст достоин сотрудника МИД РФ. Сделав этот ценный подарок, Мария Владимировна поблагодарила крымчан «за то, что, вернувшись к нам, вернули нам нас самих»...

Про то, что аннексия Крыма – самое большое международное преступление, совершенное в 21-м веке, говорено много и повторять нет смысла. Мы ведь в путинской России, так что не будем о праве, тем более международном. Поговорим о последствиях. Крым, действительно, разделил историю путинской России на две части: «до» и «после» Крыма...

...Крым сделал Россию мировым изгоем, включил в мозгах россиян психологию осажденной крепости и заставил радоваться санкциям и сплачиваться вокруг вождя.

Крым радикально изменил уровень риторики публичных персон в медиа в сторону полного идиотизма, оголтелой ксенофобии, имперства и антизападничества.

Крым сделал Россию мировым изгоем, включил в мозгах россиян психологию осажденной крепости и заставил радоваться санкциям

​Крым помножил на ноль российскую оппозицию, часть которой просто перестала быть таковой, поскольку поддержала путинскую аннексию Крыма, часть заблудилась между Крымом и бутербродом, а ничтожное меньшинство, сохраняющее остатки приличий, сидит и думает: сказать правду и сесть в тюрьму на 5 лет (это в российской тюрьме много и плохо) по статье 280.1, или сохранить здоровье и промолчать.

Крым существенно ухудшил реальное качество жизни россиян, выкинул многих из них за черту бедности, а главное, лишил перспектив.

Крым сделал врагами России 40 миллионов украинцев, которым невозможно объяснить, почему мы, 140 миллионов трусов не смогли остановить одного плюгавого подполковника.

Юбилей аннексии Крыма – это очень стыдно, очень преступно и очень, очень глупо.

С юбилеем глупости и преступления вас, соотечественники!

О том, что аннексия Крыма дорого обошлась России, заявил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Алексей Балакирев

Это все нам за грехи наши, "мне отмщение и аз воздам". Детей только жалко, дети не виноваты!

Михаил Голуб

Рабы за все заплатят

Алексей Цибин

Какие-то пораженческие нотки

Вацлав Коряковский

Погодите, пройдет еще немного времени, и те же самые лица будут называть это не "ист. поворотом", а поражением, но поражением правильным, неизбежным, благотворным, после которого уровень духовности™ на душу населения скакнул в разы

Марат Федоров

Я бы хотел чтобы они заплатили

Валерий Яшин

Гаага и ЕС делают свое дело. Медленно, но твердо. Неотвратимость расплаты реально вырисовывается на горизонте.

От этого осознания неотвратимости и последние типа-либеральные телодвижения власти

Саша Сотник

Песков заявил, что все решения по Крыму принимал только Путин. И никто больше. Один, без ансамбля.

Надо ли понимать, что "братва" склоняется к решению, направленному на самосохранение системы? Ведь Путин ни с кем так и не договорился, никакие санкции при нем сняты не будут, и не пора ли его сливать? И первым шагом к такому сливу может быть признание "единоначалия": "Это все – он. Только он, и никто больше. Мы просто подчинялись, а что мы могли сделать?.. Он – начальник, всенародно избранный, а мы – никто... Это он придумал, приказал и осуществил – ему и нести ответственность..."...

Юрий Кирпичев

Проще говоря, Крым это гвоздь в гроб России