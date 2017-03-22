Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Факты сами по себе не имеют значения в обсуждении Крыма в России. Самое важное – чувства, речи о «возвращении домой» и «переполняющей сердце гордости»

​«Спустя три года после аннексии крымская проблема еще не решена», – полагает финское издание MTV. «В этом году празднование было перенесено за километры от центра (Москвы – КР) к зданию МГУ. По информации независимого телеканала «Дождь», было сделано еще одно исключение: Путин не принял участие в торжествах, даже в формате видео-приветствия. Хотя организаторы праздника пытались объяснить причины переноса места празднования, в России начались спекуляции. В то же время политологи рассуждают о более глобальном вопросе: что Крым означает сейчас для России? В течение трех лет независимые российские СМИ пытались выяснить, изменилась ли ситуация в Крыму в худшую или в лучшую сторону. Аргументов хватает и для положительных, и для отрицательных отзывов. Например, у местных властей сейчас больше денег, чем во времена Украины, но это в первую очередь связано с переносом финансирования из других областей России, а не экономическим развитием региона. Факты сами по себе не имеют значения в обсуждении Крыма в России. Самое важное – чувства, речи о «возвращении домой» и «переполняющей сердце гордости».

Польша не признает так называемую аннексию Крыма и неизменно поддерживает целостность территорий Украины в границах, которые признаны в соответствии с международным правом

​«Польша призывает к завершению российской оккупации украинского Крыма», – сообщает польская радиостанция Polskie Radio. «Три года назад российские вооруженные силы начали занимать Крым – говорится в сообщении МИД, и далее: «Под дулами ружей был незаконно проведен «референдум», а затем, 18 марта, было объявлено, что Крым стал частью Российской Федерации». «Польша не признает так называемую аннексию Крыма и неизменно поддерживает целостность территорий Украины в границах, которые признаны в соответствии с международным правом», – говорится в сообщении министерства. В польском МИДе добавили, что действуют вместе с международным сообществом, призывая к прекращению оккупации Россией полуострова, что, как там пояснили, является ключом к мирному окончанию российско-украинского конфликта. В министерстве также заявили, что обеспокоены увеличением милитаризации Крыма, что является непосредственной угрозой странам вокруг Черного моря и может дестабилизировать восточную и южную Европу. Министерство заявило, что оно поддерживает санкции, осуществляемые против России со стороны ЕС, США, Канады и других стран».

Любые российские военные учения в оккупированном Крыму являются незаконными в соответствии с международным правом, поскольку на них нет согласия украинского правительства

​«Россия запускает в Крыму «беспрецедентные» армейские учения для проверки сил быстрого реагирования», – пишет британская газета The Independent. «Россия запустила беспрецедентные сухопутные, воздушные и морские учения в аннексированном Крыму, скоординировав действия с участием тысяч военнослужащих. Российские войска будут отрабатывать морские и воздушные десанты и проводить ракетные стрельбы во время «наступательных и оборонительных операций». НАТО, членом которого Украина не является, выразило тревогу по поводу того, что не было проинформировано об учениях, назвав их незаконными. Пресс-секретарь Оана Лунгеску сказала The Independent: «Любые российские военные учения в оккупированном Крыму являются незаконными в соответствии с международным правом, поскольку на них нет согласия украинского правительства». В ответ на наращивание военного потенциала России, НАТО увеличил свое военное присутствие в регионе».

Одной из задач предполагаемого «Лас-Вегаса на берегу Черного моря» будет обход международных экономических санкций, введенных после того, как Россия захватила контроль над Крымом у Украины в 2014 году

​«Крым играет на азартных игроках, чтобы облегчить изоляцию», – считает американская газета The Washington Times. «Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строительные работы в «игорной зоне» с ориентацией на иностранных гостей начнутся в конце этого года недалеко от портового города Ялты, передает российская служба новостей ТАСС. Одной из задач предполагаемого «Лас-Вегаса на берегу Черного моря» будет обход международных экономических санкций, введенных после того, как Россия захватила контроль над Крымом у Украины в 2014 году. «Есть определенные договоренности, которые позволят (инвесторам – КР) обойти санкции», – сказал Аксенов службе новостей. «Я не буду раскрывать сейчас всех секретов. Никто не согласится вложиться в этот проект, если есть сомнения, что этот план сработает», – добавил премьер. Чиновники говорят, что они надеются открыть букмекерский сектор к 2019 году».

В российском Крыму публичные проявления украинской гордости привлекают особое внимание

​«Крым: Место, в которое довольно трудно попасть», – материал с таким заголовком опубликован всемирной службой ВВС. «Симферополь является административным центром Крыма. Название нашего отеля – «Украина». Но спустя три года после аннексии город чувствует себя российским. Большинство автомобилей перешло на российские номерные знаки, новенькие автобусы, изготовленные под Москвой, вышли на дороги. И, глядя вниз с рекламных щитов, появляется президент России с некоторыми из его избранных крымских цитат – просто чтобы напомнить всем, кто за все в ответе. Это День Шевченко и группа из двадцати человек пришла сюда с цветами, чтобы отметить день рождения поэта. Российские полицейские пришли тоже – с камерами. Они снимают все, включая нас. В российском Крыму публичные проявления украинской гордости привлекают особое внимание. И все же эта крымская весна ощущается спокойнее, чем три года назад. В то время как Россия и Запад спорят о санкциях, суверенитете и границах, кажется, что большинство людей здесь просто пытаются жить дальше, пытаясь приспособиться».