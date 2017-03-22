Украина резко осудила участие чешского депутата в праздновании годовщины аннексии Крыма и требует оценки его действий от парламента Чехии ‒ это одна из главных тем чешских медиа. Ведущие газеты цитируют заявление посольства Украины в Праге и дистанцирование Чехии от действий своего политика. Еще одна публикация чешской газеты Lidové noviny об Украине обращает на себя внимание тем, что рассказывает о нехватке рабочей силы в Чехии, которую пытаются покрыть за счет украинцев, которых завозят нелегально из Польши, а также публикацией карты Украины, на которой отсутствует Крымский полуостров.

Чешский депутат от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Голик, по данным посольства Украины в Чехии, нарушил украинское законодательство, приняв участие в праздновании третьей годовщины захвата Крыма, пишет чешское издание Lidové noviny.

Согласно сообщению газеты, посольство Украины также обратилось в парламент Чехии, чтобы он дал надлежащую оценку действиям депутата. Глава Палаты депутатов ‒ нижней палаты парламента Чехии ‒ Ян Гамачек заявил, что Голик был в Крыму в частном порядке, и о своей поездке парламенту не сообщал. Газета цитирует обращение посольства, в котором сказано, что Голик был «одним из горстки зарубежных политиков с пониженным порогом политической гигиены», которые приняли участие в праздновании аннексии Крыма. Эти события были широко освещены в российских средствах массовой информации и «не останутся без внимания украинских правоохранительных органов», обещает посольство Украины.

Украина осудила участие чешского депутата в праздновании оккупации Крыма

Газета добавляет, что это был уже не первый случай, когда чешские депутаты нарушают украинские законы. В начале года украинская сторона так же протестовала против визита в оккупированный Донецк депутатов от чешской коммунистической партии Зденька Ондржачка и Станислава Мацковика.

Официально чешские власти не признают аннексии Крыма со ссылкой на все международные правовые документы. Вместе с тем позиция некоторых чешских депутатов и президента страны Милоша Земана, который утверждает, что в Украине происходит «гражданская война», создает иллюзию правовой неопределенности относительно статуса Крыма. И как следствие ‒ появление карты Украины без Крыма на страницах того же издания Lidové noviny. Во вторник газета поместила сообщение о том, как чешские работодатели полагаются на услуги посредников, чтобы завезти нелегальных украинских рабочих из Польши. После того, как выяснилось, что одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги по доставке домой пищевых продуктов, Rohlík.cz полагалась в основном на нелегальную рабочую силу из Украины, эта тема стала активно обсуждаться в чешской прессе.

Но внимание местных украинцев и украинского посольства привлекла не только сама публикация, но и карта Украины, которая ее сопровождала, и на которой отсутствовал Крым. По данным Радiо Свобода, посольство отреагировало на эту публикацию и попросило редакцию газеты исправить изображение Украины на карте.

Тему Крыма поднимает еще одна публикация газеты Lidové noviny. В ней рассказывается о том, что делегация одной из областей Чехии, побывавшая на туристической выставке в Москве, привезла оттуда приглашение приехать в Крым для чешских детей. О приглашении для чешских детей посетить детский лагерь «Артек» в Крыму сообщил на своей странице в сети Facebook заместитель краевой администрации города Усти-над-Лабем Ярослав Фолдина. В этом посте чешский политик отметил, что имел «великолепный разговор с заместителем министра образования России», где они обсудили вопросы возвращения русского языка в чешские школы и вузы, а также возможность отдыха чешских детей в «Артеке».

Публикацию Ярослава Фолдины заметила чешская организация «Сторожевой пес», которая и обратила внимание чешских медиа на то, что речь идет о лагере в аннексированном Россией Крыму, и что переговоры о том, чтобы привезти туда чешских детей, ведут представители нескольких политических сил Чехии, принявшие участие в туристической ярмарке в Москве. Согласно публикации «Сторожевого пса», в Москву ездили представители трех партий ‒ Чешской социал-демократической партии, партии «Свобода и прямая демократия» и партии коммунистов.

Lidovky.cz: Россия пригласила чешских детей в лагерь в оккупированном Крыму. Даже не рассматривается, говорит председатель края

Чешские журналисты спросили уже у главы Устецкого края, что делала чешская делегация в гостях у заместителя министра образования России, если она ездила туда на туристическую ярмарку. На это представитель коммунистов Олдржих Бубеничек ответил, что это предложение прозвучало в рамках разговоров о туризме, что россияне вспомнили, что чешские дети ездили когда-то в «Артек» и могли бы поехать туда снова. Но пока край никакой лагерь для чешских детей в Крыму организовывать не будет. А на вопрос о том, осознает ли политик, что само обсуждение вопроса о посещении чешскими детьми оккупированного Крыма может вызвать дипломатические проблемы с Украиной, политик из Устецкого края послал журналиста... в министерство иностранных дел.